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عاجل.. انهيار مباني ووقوع ضحايا في زلزال جديد بسوريا

عاجل.. انهيار مباني ووقوع ضحايا في زلزال جديد بسوريا

عاجل.. انهيار مباني ووقوع ضحايا في زلزال جديد بسوريا
٠٩:٠٢:٤٢ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام في أنباء عاجلة،انهيار عدد من المباني في جنديرس بحلب السورية وإعزاز نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة.

كما أفادت بانهيار مبان جديدة في مدينة الأتارب بريف حلب نتيجة الزلزال العنيف الذي ضرب هطاي التركية.

أيضا تم انهيار عدد من المباني في مدينة سلقين بريف إدلب نتيجة الزلزال العنيف الذي ضرب هطاي، ووقوع عدد من الإصابات حتى الآن.

ورصد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، منذ قليل، هزة أرضية قوية يشعر بها سكان تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين.

انهيار مبان

وحسب “العربية”، أعلنت إدارة الكوارث التركية، أن الزلزال بقوة 6.4 ومركزه منطقة دفني في هطاي، فيما ذكرت “رويترز” أنه سمع أصوات انهيار أبنية في أنطاكية التركية

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180 مليون دولار مساعدات

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 41156 حالة وفاة.

وفي مؤتمر صحفي في أنقرية، قال وزير الخارجية الأمريكية إن بلاده قدمت 180 مليون دولار مساعدات لضحايا الزلزال معربًا عن حزنه لرؤية الدمار في تركيا.

وأكد أن الولايات المتحدة ملتزنمة ببذل كل ما بوسعها للمساعدة في جهود الإنقاذ والإغاثة والتعافي، إلى جانب مساعدات إنسانية لمنكوبي الزلزال في سوريا وصلت إلى 50 مليون دولار.

تأثر  8.8 مليون سوري بالزلزال

وكشفت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، عن تأثر ما لا يقل عن 8.8 مليون شخص بالزلزال في سوريا، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية تؤكد التزامها التام ببذل المزيد لمساعدة جميع السوريين.

الكلمات الدلالية:
انهيار مباني زلزال سوريا سوريا‬‏ هطاي

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