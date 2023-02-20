هذا ما تسببه تربية الحيوانات في المنازل

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حذر متخصص في الأمراض الجلدية، من تربية الحيوانات في المنازل، والتي تعد بيئة خصبة لنقل الأمراض من الحيوان إلى الإنسان.

زيادة الحساسية

وقال د. هاني الناظر، استشار الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث في مصر سابقا، إن تساقط شعر الحيوانات الأليفة قد يكون خطرا على مرضى الحساسية، ونصح بأنه إذا كان من الضروري وجود حيوان أليف، يمكن وضعه خارج المنزل أو في حديقته، مع الحرص على التطعيم والفحص البيطري المستمر.

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نقل الأمراض المعدية

وأشار الناظر إلى أن الحيوانات قد تنقل الأمراض المعدية مثل الفطريات، أو ما يطلق عليه “القراع” وهو فطر يصيب فروة الرأس ويظهر على هيئة التهاب مستدير الشكل يتسبب في تقصف الشعر، حسب “العين الإخبارية”.

عدوى فيروسية

ولفت إلى عدم وقود وسائل وقاية من العدوى في حال إصابة الحيوان المنزلي بفطر أو حشرات، محذرا الأطفال خصوصا، من تقبيل الحيوانات، مشيراً إلى أن هذا السلوك قد يسبب الإصابة بالعدوى الفيروسية.