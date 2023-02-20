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هزة أرضية قوية يشعر بها سكان تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين ودمار المزيد المباني
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هزة أرضية قوية يشعر بها سكان تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين ودمار المزيد المباني

هزة أرضية قوية يشعر بها سكان تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين ودمار المزيد المباني

هزة أرضية قوية يشعر بها سكان تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين ودمار المزيد المباني
٠٨:٢٦:٥٨ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رصد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، منذ قليل، هزة أرضية قوية يشعر بها سكان تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين.

انهيار مبان

وحسب “العربية”، أعلنت إدارة الكوارث التركية، أن الزلزال بقوة 6.4 ومركزه منطقة دفني في هطاي، فيما ذكرت “رويترز” أنه سمع أصوات انهيار أبنية في أنطاكية التركية

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180 مليون دولار مساعدات

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 41156 حالة وفاة.

وفي مؤتمر صحفي في أنقرية، قال وزير الخارجية الأمريكية إن بلاده قدمت 180 مليون دولار مساعدات لضحايا الزلزال معربًا عن حزنه لرؤية الدمار في تركيا.

وأكد أن الولايات المتحدة ملتزنمة ببذل كل ما بوسعها للمساعدة في جهود الإنقاذ والإغاثة والتعافي، إلى جانب مساعدات إنسانية لمنكوبي الزلزال في سوريا وصلت إلى 50 مليون دولار.

تأثر  8.8 مليون سوري بالزلزال

وكشفت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، عن تأثر ما لا يقل عن 8.8 مليون شخص بالزلزال في سوريا، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية تؤكد التزامها التام ببذل المزيد لمساعدة جميع السوريين.

الكلمات الدلالية:
زلزال تركيا مدينة هطاي هزة أرضية

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