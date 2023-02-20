وزير الإعلام اليمني يكشف تورط إيران والحوثي في علاقات سرية مع عناصر إرهابية

تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، تورط إيران والحوثي بعلاقات سرية مع عناصر إرهابية، تشمل تنسيقا بين الطرفين.

معلومات موثقة

وقال الإرياني، عبر تويتر”: “المعلومات التي كشفت عنها (SITE Intelligence Group) المتخصصة في تعقب أنشطة التنظيمات الجهادية، بشأن إطلاق مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران عنصرين من تنظيم القاعدة (القعقاع البيحاني، موحد البيضاني) في 14 فبراير، يؤكد صحة ما قلناه عن تنسيق وتخادم بين الطرفين برعاية إيرانية”.

اقرأ أيضا:

اقتتال بين عناصر مليشيا الحوثي بسبب الخلاف على الأموال المنهوبة

إطلاق عناصر إرهابية

وأضاف الإرياني: “سبق وأن قامت مليشيا الحوثي بإطلاق عدد من العناصر الإرهابية من سجن الأمن السياسي بعد سيطرتها على العاصمة المختطفة صنعاء بينهم عدد من قيادات تنظيم القاعدة، حيث أفرجت في 13 نوفمبر 2018 عن عشرين عنصراً إرهابياً بينهم (16) من عناصر تنظيم القاعدة و(4) آخرين من تنظيم داعش الإرهابي”.

اغتيال دبلوماسي

وتابع: “كما أطلقت ميليشيا الحوثي في ديسمبر 2019 (6) من عناصر تنظيم القاعدة، وأطلقت في منتصف العام 2020 ثلاثة من أخطر عناصر التنظيم الإرهابي المتورطين في جريمة اغتيال الدبلوماسي السعودي خالد سبيتان العنزي بالعاصمة صنعاء في 28 نوفمبر 2012، إضافة لتورطهم في عدد من العمليات الإرهابية”.

تنفيذ أنشطة إرهابية

وروى الإرياني أنه: “في 22 ابريل 2020 أطلقت مليشيا الحوثي (43) من عناصر تنظيم القاعدة من سجونها بالعاصمة صنعاء ومدينة الصالح من جنسيات مختلفة،بينهم المدعو عبدالله المنهالي الذي اعتقل بعملية خاصة في “حلفون” بمحافظة حضرموت، مقابل قيامهم بتنفيذ أنشطة إرهابية وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة”.

تنسيق أمني

ولفت الوزير إلى أن: “التنسيق والتخادم بين مليشيا الحوثي وتنظيمي “داعش، والقاعدة” امتدادا لعلاقة نظام طهران بهذه التنظيمات الإرهابية، واستخدامها ضمن مشروعه للسيطرة على المنطقة، كما أنه يحقق مصلحة الطرفين في إضعاف الدولة وتوسيع رقعة الفراغ الأمني، واستهداف دول الجوار، وتهديد المصالح الدولية”.

المجتمع الدولي

واختتم الإرياني سلسلة تغريداته مشددا على أن: “المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومبعوثها لليمن، مطالبون بتسليط الضوء على هذه الظاهرة التي تشكل تهديد جدي للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ودعم جهود الحكومة الشرعية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره، والعمل بشكل فوري على إدراج مليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية”.