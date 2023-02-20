تنشر لأول مرة.. مشاهد جديدة لسقوط المباني على المارة في الزلزال المدمر

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام تركية مشاهد جديدة وثقتها كاميرا لانهيار مبنى كبير في ولاية ملاطية لحظة وقوع الزلازل التي ضربت جنوب تركيا في 6 فبراير الجاري.

وبحسب ما نشره موقع “trt عربي” التركي، يظهر الفيديو مرور المارة في أحد الشوارع بهدوء، لكن تفاجأوا بوقع الزلرال وسقوط المباني، حيث لم يظهر إلا آثار الدمار في الشارع دون معرفة المصير النهائي للمارة.

فتحة بارتفاع 13 طابقا:

كما وثق مقطع فيديو تناقله نشطاء على تويتر مشهدا يفوق الوصف خلفه زلزال تركيا المدمر، الذي ضرب البلاد في السادس من الشهر الجاري.

ويظهر الفيديو ما تسبب فيه الزلزال من تدمير وتقسيم بستان زيتون في بلدة ألتينوزو في هاتاي، مما تسبب في فجوة في منتصفها.

وكشف الزلزال عن آثار كارثية، حيث ظهرت الفجوة بعرض ملعب كرة قدم تقريبًا وارتفاع مبنى مكون من 13 طابقًا.

وأعرب السكان المحليون في الجوار عن سعادتهم لأنها لم تضرب أحيائهم بشكل مباشر.

نجاة سائق حفار:

كما وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي نهاية غير متوقعة لسائق حفار في مدينة انطاكيا، عقب وقوع الزلزال المدمر في تركيا.

ويظهر الفيديو قيام السائق بمهامه حيث انهار عليه المبنى، لكن كتبت له النجاة بحسب ما تناقلته وسائل إعلام.

وبحسب الفيديو فقد انهار المبنى فجأة على الحفار، حيث غطّاه الركام، حينما كان يباشر مهامه بجوار طريق سريع تجري عليه السيارات.

تحرك القشرة الأرضية:

من ناحية أخرى أكد مدير الحد من مخاطر الزلازل في “آفاد” أورهان تتار، أن قشرة الأرض اهتزت بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين، يتراوح عمق هذين الزلزالين ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأوضح أنه بحسب المعلومات الواردة فإن القشرة الأرضية تحركت بواقع 7.3 أمتار بفعل زلزال قهرمان مرعش.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية قد أعلنت أمس الأحد إتمام أعمال البحث والإنقاذ في مناطق الزلزال باستثناء ولايتي قهرمان مرعش وهطاي.

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