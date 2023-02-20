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“التخصصات الصحية” تعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

“التخصصات الصحية” تعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

“التخصصات الصحية” تعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
٠٨:٥٨:٥٨ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدقق داخلي لتقنية المعلومات:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات الإدارية أو أي مجال آخر متعلق بالأعمال.
  • خبرة 4+ سنوات من الخبرة في الوظائف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات المطلوبة.
  • يفضل 2 + سنوات في المراجعة الداخلية أو الخارجية.

أخصائي أول التحليلات المتقدمة:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، الرياضيات، العلوم الاكتوارية، الإحصاء) أو ما يعادلها.
  •  خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تحليل البيانات.
  •  خبرة في التحليلات واستخراج البيانات والإحصاءات والتعلم الآلي أو الخوارزميات.
  •  معرفة وخبرة في البرمجة النصية باستخدام Python و SQL.
  •  خبرة في ترجمة أهداف.

عن الهيئة:

  • أنشئت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عام 1992 بصفتها هيئة مهنية علمية لتنظيم عمل الممارس الصحي. حيث تتولى مهام توثيق وتقييم مؤهلات وخبرات الممارسين الصحيّين، إضافة إلى تسجيلهم وتصنيفهم لممارسة المهن الصحية في المملكة العربية السعودية، كما تشرف الهيئة على برامج شهادة الاختصاص السعودية للتدريب الصحي في كافة التخصصات الصحية، واعتماد مراكز التدريب، وإصدار شهادات البورد السعودي.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 فبراير 2023م.وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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