نجت بأعجوبة.. مشهد مذهل لحافلات نقل غمرها الوحل في دولة أفريقية

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع متداول مشهدا مذهلا لعدد من حافلات نقل من جمهورية الكونغو تقوم بالمرور من خلال الوحل بعد المطر الغزير الذي طمر المنطقة.

وبحسب الفيديو، فقد اعتقد الكثير أنها لن تنجو لكنها جميعاً تخطت الطريق بنجاح.

ويظهر الفيديو أيضا الحافلات وهي تمر بطريق يصعب فيه السير مطلقا حيث غمرت تماما في الوحل، لكنها خرجت بكامل حمولتها.

انهيار صخري:

من ناحية أخرى وثق مقطع فيديو في يناير الماضي، انهيارا صخريا على طريق الجبل الأسود بالريث ما أدى لغلق الطريق بشكل كامل.

وكشفت مصادر عن نجاة قائدي المركبات في اللحظات الأخيرة وعدم وقوع أي إصابات بين مرتادي الطريق.

نجاة مواطن

ونجا مواطن – في وقت سابق – من انهيار صخري مفاجئ في محافظة فيفاء بمنطقة جازان، بعد هطول أمطار على المنطقة.

وقال المواطن، في المقطع: “اللهم لك الحمد والشكر يا رب.. كل شيء يعوض والحديد يعوض.. أهم شيء سلامة الإنسان”.

وأضاف المواطن : “خلال دقيقتين المكان كله طاح، والسيارة كانت هنا.. والصخور زحزحتها لقرابة المترين، الحمد لله على كل حال.. الله لطف بينا”.

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