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عاجل.. اندلاع حريق في شقة بالطائف واحتجاز 4 أطفال
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عاجل.. اندلاع حريق في شقة بالطائف واحتجاز 4 أطفال

عاجل.. اندلاع حريق في شقة بالطائف واحتجاز 4 أطفال

عاجل.. اندلاع حريق في شقة بالطائف واحتجاز 4 أطفال
٠٨:٠٨:٥٤ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت عناصر الدفاع المدني بالطائف، من إخماد حريق نشب في شقة بمبنى بحي الشهداء الشمالية، نتج عنه احتجاز 4 أطفال، اليوم الاثنين.

إنقاذ الأطفال

وأفاد الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأنه جرى إخماد الحريق، وإنقاذ الأطفال الأربعة، وإسعافهم، وهم بصحة جيدة -ولله الحمد-

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وأخمد الدفاع المدني ‎بالرياض، فجر السابع من فبراير الجاري، حريقًا في ورشة بحي السلي، مؤكد أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

وفي وقت سابق، اندلع حريق بأحد المحال بمدينة الأحساء في المنطقة الشرقية، وباشر الدفاع المدني إخماد الحريق، كما نشر الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر “تويتر”.

دون الكشف عن أسباب

وكشفت صور نشرها “الدفاع المدني” عن تدخل عناصر الدفاع المدني والتي نجحت بتوفيق الله في إخماد الحريق دون وقوع إصابات، بينما لم يتم الإعلان عن أسباب اندلاعه.

إجراءات سلامة المنشآت

وكانت مديرية الدفاع المدني أصدرت تنبيهًا مهمًا بشأن ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، من أجل حماية الجميع.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه من أجل الحافظ على سلامة الجميع يجب التقيد بإجراءات السلامة في المنشآت، مبينًا الآتي:

1 – جهة الرصد، مفتش السلامة.

2 – موقع المخالفة، منطقة الرياض.

3 – نوع المخالفة، وجود عوائق أمام صندوق الحريق.

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