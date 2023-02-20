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وزير خارجية العراق يقطع كلمته في المؤتمر ويغادر سريعًا إثر وعكة صحية (فيديو)

وزير خارجية العراق يقطع كلمته في المؤتمر ويغادر سريعًا إثر وعكة صحية (فيديو)

وزير خارجية العراق يقطع كلمته في المؤتمر ويغادر سريعًا إثر وعكة صحية (فيديو)
٠٧:٤٧:١٦ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

تعرض وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إلى أزمة صحية مفاجئة أجبرته على مغادرة مؤتمر صحفي في مقر الوزارة اليوم الإثنين،على الهواء مباشرة.

هدف زيارة واشنطن

واستعرض وزير الخارجية مخرجات زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن إذ قال: “هدف الزيارة إلى واشنطن كان يتعلق بالقطاع الاقتصادي”، وأشار إلى أن “السياسة النقدية كانت ضمن أجندة زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن”، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

احتياطي الدولار

وتطرق فؤاد حسين أيضا إلى وضع العملة العراقية واصفا إياها بـ”القوية”، ولفت إلى أن احتياطي الدولار لدى العراق وصل إلى 100 مليار دولار.

التطبيع

ونفى وزير الخارجية العراقي وضع واشنطن شرط التطبيع مع الاحتلال على الوفد العراقي قائلا: “الحديث عن فرض شروط على الوفد العراقي الذي زار واشنطن من ضمنها التطبيع عار عن الصحة”، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

علامات الإعياء

وأثناء حديثه في المؤتمر نفسه بدأت تظهر علامات الإعياء على وجه فؤاد حسين الذي حاول تدارك الموقف عبر شرب قليل من الماء، لكنه اضطر لمغادرة المؤتمر قائلا: “متأسف”، وغادر القاعة.

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الكلمات الدلالية:
اعياء فؤاد حسين وزير خارجية العراق وعكة صحية

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