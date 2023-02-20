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بسبب الاضطرابات وتزايد عزلتها.. هبوط تاريخي للعملة الإيرانية أمام الدولار

بسبب الاضطرابات وتزايد عزلتها.. هبوط تاريخي للعملة الإيرانية أمام الدولار

بسبب الاضطرابات وتزايد عزلتها.. هبوط تاريخي للعملة الإيرانية أمام الدولار
٠٧:٣٢:١٠ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

سجلت العملة الإيرانية اليوم الإثنين، هبوطًا قياسيًا أمام الدولار الأمريكي حيث سجل الدولار 501300 ريال، وفق بيانات موقع بونباست.

السوق الحرة

ويشهد سعر الدولار الأمريكي في السوق الحرة (السوداء) الإيرانية ارتفاعا قياسيا، مع استمرار الاضطرابات وتزايد عزلة البلاد وسط الانتقادات الغربية للإجراءات الأمنية الصارمة التي تتخذها إيران وعلاقاتها مع روسيا.

وتشكل الاضطرابات أحد أكبر التحديات للنظام الحاكم في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

محافظ جديد

ويأتي تراجع العملة الإيرانية رغم الخطوات الأخيرة التي اتخذها النظام، ومنها تعيين محمد رضا فرزين محافظا جديدا للبنك المركزي في 30 ديسمبر 2022، بعدما وصلت قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار، وذلك في خضم احتجاجات حاشدة وعقوبات غربية متواصلة.

البرنامج النووي

وبعد سنوات من العقوبات الغربية بسبب برنامج إيران النووي، تم تداول الريال عند 315 ألف ريال للدولار عندما اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في منتصف سبتمبر الماضي.

واشتعلت الاحتجاجات بوفاة شابة كردية في حجز “شرطة الأخلاق” بالبلاد. وتفاقمت التظاهرات سريعا وتحولت إلى دعوات لإنهاء أكثر من 4 عقود من حكم الملالي.

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الكلمات الدلالية:
إيران اضطربات سياسية الدولار العملة الإيرانية

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