رغم فوائده.. الإفراط في تناول الحليب يزيد من الإصابة بسرطان الثدي

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة، شارك فيها نحو 52 ألف امرأة، عن زيادة معدلات احتمالية الإصابة بسرطان الثدي للنساء، بسبب كثرة تناول الحليب.

منتجات الألبان الصحية

وشرحت د. شيرين قسام، استشارية أمراض الدم، والمشاركة في الدراسة، أنه على الرغم من أن بعض الأطعمة المشتقة من الحيوانات مثل منتجات الألبان تعتبر صحية، إلا أن هذه الأطعمة لا توفر نفس المستوى من الحماية ضد السرطان.

اقرأ أيضا:

لصحتك.. تناول الشوكولاتة الداكنة أم بالحليب الأفضل؟

منتجات الصويا

وتوصلت نتائج الدراسة إلي أن النساء اللواتي يستهلكن كميات أكبر من الحليب لديهن خطر متزايد للإصابة بسرطان الثدي والبروستات، حسب “اليوم السابع”.

وفسرت الدراسة أنه: “لم يتم العثور على ارتباطات واضحة بين منتجات الصويا وسرطان الثدي، بغض النظر عن منتجات الألبان، لكن في الوقت ذاته، ارتبط تناول كميات أكبر من السعرات الحرارية لمنتجات الألبان وحليب الألبان بنسب مخاطر الإصابة بمرض سرطان الثدي” .

أطعمة لا تتناولها مع الحليب

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “تايمز أوف إنديا” عن مجموعة من الأطعمة التي يجب تجنب تناولها مع الحليب، محذرة من أعراضها الجانبية عند خلطها.

وبينت أن أبرز هذه الأطعمة هي: الموز، والبطيخ، والحمضيات، والأسماك، والخضروات الورقية.