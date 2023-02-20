هل استخدام الميكروويف يسبب السرطان؟.. شائعات أخرى يجب أن تعرفها

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يؤكد الأطباء، أن السرطان يسبب أكبر عدد من الوفيات في جميع أنحاء العالم من أي أمراض أخرى، وبحسب منظمة الصحة العالمية ، فقد تسببت في ما يقرب من 10 ملايين حالة وفاة في عام 2020.

وتنتشر عادة شائعات مرتبطة بمرض السرطان، ومنها تسبب الميكروفويف أو الهواتف الجوالة للمرض الخطير، وهو ما أثبتت الدراسات عدم صحته.

ونستعرض هنا أبرز 5 شائعات ومفاهيم خاطئة شائعة عن السرطان وفقا لموقع healthsite الصحي:

5 شائعات عن مرض السرطان

أولاً: تأثير الهواتف المحمولة:

توضح الدراسات، أن إشعاعات أجهزة الميكروويف منخفضة الطاقة ومنخفضة التردد غير قادرة على التسبب في أي ضرر للحمض النووي البشري ولا تسبب السرطان.

ويمكن لهذه الأجهزة في كثير من الأحيان تسخين المنطقة التي تمسك بها، أي المنطقة بين الرأس والأذن، ومع ذلك ، فإن هذه التسخين ليست كبيرة بما يكفي لإحداث أي ضرر للصحة.

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ثانياً: هل السرطان مرض وراثي

في حين أن جميع السرطانات تحدث بسبب بعض التغيرات الجينية أو الطفرات الخلوية ، فإن حوالي 10 % منها موروثة، أكثر من 90 % من السرطانات تحدث بشكل عفوي، بسبب الشيخوخة والتعرض للعوامل البيئية.

ووفقا للدراسات، يمكن أن يبدأ السرطان في أي مكان في جسم الإنسان تقريبًا، وفي بعض الأحيان تتعطل العملية المنظمة لتكوين الخلايا وتطورها ونموها وتجديدها مما يؤدي إلى حدوث طفرات خلوية تؤدي إلى تطور السرطان،

ثالثا: الميكروويف والإصابة بالسرطان

حاليا تستخدم أفران الميكروويف على نطاق واسع وفي كل منزل تقريبا، وموجات الميكروويف تجعل جزيئات الماء من الطعام تهتز وتسخن الطعام، هذه إشعاعات محكومة ولا تسبب السرطان، لا يصبح الطعام المطبوخ في الميكروويف مشعًا وله نفس القيمة الغذائية المطبوخة بالطريقة التقليدية.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعمل الميكروويف مثل المصباح الكهربائي، عندما يتم إيقاف تشغيل المصباح، لا يتبقى أي ضوء. وبالمثل، عندما يتم إخراج الطعام من الميكروويف ، لا تبقى “طاقة الميكروويف” في الطعام، وبالتالي ليس له أي تأثير في الإصابة بالمرض الخطير.

السكر لا يسبب السرطان

رابعاً: هل تناول السكر يزيد من انتشار السرطان

تستخدم جميع الخلايا بما في ذلك الخلايا السرطانية الجلوكوز في المقام الأول للنمو، ومع ذلك، فمن المفاهيم الخاطئة الشائعة أن تناول السكر يزيد من انتشار السرطان.

وتؤكد الدراسات، أن استهلاك أو تقليل السكر في نظامك الغذائي لا يؤثر على نمو الخلايا السرطانية في الجسم، في حين أن الحد من تناول السكر له عدد من الفوائد الصحية ، إلا أنه ليس له أي تأثير على السرطان.

خامسًا: تأثير مضادات ومزيلات التعرق

تؤكد الدراسات، أنه لا يوجد أي تأثر لمضادات التعرق أو مزيلات العرق تحت الإبط بالقرب من الثدي، في الإصابة بمرض السرطان.

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