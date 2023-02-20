الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
أذهلهم بترتيله.. طفل يفاجيء الأطباء أثناء تخديره بقراءة سورة قرآنية (فيديو)
اشتباك بالقنابل اليدوية بين تاجر مخدرات والشرطة العراقية
وزارة الحرس الوطني تعلن أسماء 344 مرشحاً على وظائفها وتدعوهم للمقابلة الشخصية
عاجل.. ثبوت رؤية هلال شهر شعبان في مرصد تمير الفلكي
وظائف لدى الخطوط السعودية للشحن في عدة تخصصات
عاصمة أوروبية صنفت ضمن أسوأ المدن في العالم.. حزمة من الأزمات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أذهلهم بترتيله.. طفل يفاجيء الأطباء أثناء تخديره بقراءة سورة قرآنية (فيديو)

أذهلهم بترتيله.. طفل يفاجيء الأطباء أثناء تخديره بقراءة سورة قرآنية (فيديو)

أذهلهم بترتيله.. طفل يفاجيء الأطباء أثناء تخديره بقراءة سورة قرآنية (فيديو)
٠٧:٠٧:٥٧ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لطفل في غرفة العمليات.

وكان الأطباء قد طلبوا من الطفل ان يقوم بعد الأرقام من 1-10 لأجل التخدير(البنج) فأسمعهم آيات من سورة ق بترتيل جميل أذهل الأطباء.

وحظي مقطع الفيديو بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعا له أحد رواد تويتر قائلا : “اللهم اشفه وعافه،وأنبته نباتاً حسناً ،واجعله قُرَّة عين لوالديه”.

ودعا له الجميع أيضا بتمام العافية وسعادة والديه به وأن يثبته على طاعته.

أثر الصدقة:

وفي واقعة أخرى كشف أحد الأطباء عن كوقف غريب حدث معه أثناء إجراء أحد العمليات الجراحية المعقدة والذي اكتشف أن سببه بعد ذلك هو الصدقة.

وأوضح الطبيب أنه كان مقرر له عملية معقدة جداً ولكن أثناء عمليته وجدت تيسيرًا عجيبًا وتمت بأبسط مما توقعنا مما جعلني اسأله لاحقاً عن سرِّه.

ونوه الطبيب أن المريض حاول مجاملتي ومع إصراري قال: “والله يادكتور قبلها بثلاثة أيام وأنا أتصدق، وموصي أمي تدعيلي قبلها بأسبوع، قلت: والله إني وجدت أثر هذه الدعوات وانت داخل العمليات”.

اقرأ أيضا

“ومن يعظم شعائر الله”.. متطوع يقوم بجمع نسخ القرآن من تحت أنقاض زلزال تركيا

الكلمات الدلالية:
القرآن الكريم طبيب طفل في غرفة العمليات يقرأ القرآن

مواد ذات صلة

المزيد
عاجل.. بدء تنفيذ الاختبارات النهائية المؤجلة للطلاب ضمن اليوم الدراسي.. والنتائج غدًا

عاجل.. بدء تنفيذ الاختبارات النهائية المؤجلة للطلاب ضمن اليوم الدراسي.. والنتائج غدًا

٠٨:٥٠ ص، الأربعاء، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
ارتفاع عدد ضحايا زلزال سوريا وتركيا إلى 35 ألفًا.. وآمال بإنقاذ ناجيين جدد

ارتفاع عدد ضحايا زلزال سوريا وتركيا إلى 35 ألفًا.. وآمال بإنقاذ ناجيين جدد

٠٤:٤٢ ص، الأثنين، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
الفاتيكان يعتذر لـ«الشواذ» عن تصريحات كاهن اعتبر زلازل إيطاليا «عقابا إلهيا» على «زيجاتهم المثلية»

الفاتيكان يعتذر لـ«الشواذ» عن تصريحات كاهن اعتبر زلازل إيطاليا «عقابا إلهيا» على «زيجاتهم المثلية»

٠٧:٢٢ م، السبت، ٠٥ نوفمبر ٢٠١٦
خادم الحرمين وولي عهد أبو ظبي يتبادلان التعازي في استشهاد جنود التحالف

خادم الحرمين وولي عهد أبو ظبي يتبادلان التعازي في استشهاد جنود التحالف

١٢:١٨ ص، الأحد، ٠٦ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *