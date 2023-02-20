أذهلهم بترتيله.. طفل يفاجيء الأطباء أثناء تخديره بقراءة سورة قرآنية (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لطفل في غرفة العمليات.

وكان الأطباء قد طلبوا من الطفل ان يقوم بعد الأرقام من 1-10 لأجل التخدير(البنج) فأسمعهم آيات من سورة ق بترتيل جميل أذهل الأطباء.

وحظي مقطع الفيديو بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعا له أحد رواد تويتر قائلا : “اللهم اشفه وعافه،وأنبته نباتاً حسناً ،واجعله قُرَّة عين لوالديه”.

ودعا له الجميع أيضا بتمام العافية وسعادة والديه به وأن يثبته على طاعته.

أثر الصدقة:

وفي واقعة أخرى كشف أحد الأطباء عن كوقف غريب حدث معه أثناء إجراء أحد العمليات الجراحية المعقدة والذي اكتشف أن سببه بعد ذلك هو الصدقة.

وأوضح الطبيب أنه كان مقرر له عملية معقدة جداً ولكن أثناء عمليته وجدت تيسيرًا عجيبًا وتمت بأبسط مما توقعنا مما جعلني اسأله لاحقاً عن سرِّه.

ونوه الطبيب أن المريض حاول مجاملتي ومع إصراري قال: “والله يادكتور قبلها بثلاثة أيام وأنا أتصدق، وموصي أمي تدعيلي قبلها بأسبوع، قلت: والله إني وجدت أثر هذه الدعوات وانت داخل العمليات”.

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