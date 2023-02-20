الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
وزارة الحرس الوطني تعلن أسماء 344 مرشحاً على وظائفها وتدعوهم للمقابلة الشخصية
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وزارة الحرس الوطني تعلن أسماء 344 مرشحاً على وظائفها وتدعوهم للمقابلة الشخصية

وزارة الحرس الوطني تعلن أسماء 344 مرشحاً على وظائفها وتدعوهم للمقابلة الشخصية

وزارة الحرس الوطني تعلن أسماء 344 مرشحاً على وظائفها وتدعوهم للمقابلة الشخصية
٠٦:٤٩:٤٥ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن أسماء 344 من المرشحين، لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية للوظائف المعلنة سابقاً على بند التشغيل والصيانة.

ودعت الوزارة، المرشحين على الوظائف، لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية والمقرر إقامتها بمركز بدر الثقافي بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1444/08/06هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

شروط المطابقة والمقابلة

1- إحضار أصل الهوية الوطنية . ​

2- الالتزام بموعد المقابلة الشخصية المحدد، وعدم الحضور سيعتبر ذلك عدولاً عن الرغبة في الترشيح.

3- إحضار أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع نسخة منها.

4- إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة.

5- إحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه.

6- الحضور إلى مقر اللجنة عند الساعة 8 صباحاً، ماعدا الأيام الواقعة في شهر رمضان المبارك يكون الحضور الساعة 10 صباحاً.

طريقة الاستعلام

أشارت وزارة الحرس الوطني، إلى أنه يمكن الاستعلام عن أسماء المرشحين من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

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