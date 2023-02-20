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هولندا تطالب 17 دبلوماسيا روسيا بمغادرة البلاد
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هولندا تطالب 17 دبلوماسيا روسيا بمغادرة البلاد

هولندا تطالب 17 دبلوماسيا روسيا بمغادرة البلاد

هولندا تطالب 17 دبلوماسيا روسيا بمغادرة البلاد
٠٧:١٥:٢٥ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، أن بلاده قررت طرد 10 دبلوماسيين روس من أراضيها، فضلا عن إغلاق الفرع التجاري للسفارة الروسية في أمستردام.

توتر دبلوماسي

وأفادت مصادر بأن روسيا ترفض أيضاً منح تأشيرات تتيح لدبلوماسيين هولنديين العمل في موسكو، كما أن القنصلية العامة لهولندا في سان بطرسبورج ستغلق أبوابها لعدم وجود موظفين، حسب “الشرق الأوسط”.

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عمليات تجسس

وكشف هوكسترا، أنه: “رغم محاولات عدة من هولندا لإيجاد حل، تواصل روسيا محاولة زرع ضباط استخبارات في هولندا بغطاء دبلوماسي”، وأضاف: “لا يمكننا أن نقبل بذلك ولن نسمح به”، حسب “فرانس برس”.

ليست المرة الأولى

وكانت هولندا طردت بالفعل 17 دبلوماسيا روسيا في مارس الماضي، للاشتباه في قيامهم بالتجسس، ونتيجة لذلك طردت روسيا دبلوماسيين هولنديين من أراضيها.

وتوترت العلاقات بين موسكو وأمستردام منذ 2014، بعد أن أسقط صاروخ روسي، طائرة الخطوط الجوية الماليزية من طراز بوينج 777، مما أسفر عن مقتل 298 شخصا معظمهم من الهولنديين.

الكلمات الدلالية:
طرد دبلوماسيين روس عمليات تجسس موسكو هولندا

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