الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
اشتباك بالقنابل اليدوية بين تاجر مخدرات والشرطة العراقية
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اشتباك بالقنابل اليدوية بين تاجر مخدرات والشرطة العراقية

اشتباك بالقنابل اليدوية بين تاجر مخدرات والشرطة العراقية

اشتباك بالقنابل اليدوية بين تاجر مخدرات والشرطة العراقية
٠٧:٠١:٣٢ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

اعتقلت اقوات من الشرطة في العراق، تاجر مخدرات، بعد اشتباك استخدم خلاله المتهم قنابل يدوية، ما أسفر عن مقتل رجل أمن.

كمين أمني:

ونصبت قوات الأمن كمينًا لتاجر المخدرات في بغداد، لكنه فاجأ أفراد الأمن باستخدام قنابل يدوية؛ ما أدى إلى مقتل المفوض ضياء حامد حيدر، وإصابة آخرين بجروح بالغة، بحسب بيان صادر عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية.

القبض على المتهم

وأكد البيان الذي نقله موقع “السومرية نيوز” المحلي، أن قوات الأمن تمكنت في النهاية من القبض على تاجر المخدرات وضبط أسلحة وممنوعات كانت بحوزته.

كما اعتقلت قوات الأمن متهمين آخرين، وجرى توقيفهم جميعًا لمحاكمتهم.

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الكلمات الدلالية:
الشرطة العراقية العراق تاجر مخدرات قنابل يدوية

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