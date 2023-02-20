وظائف لدى الخطوط السعودية للشحن في عدة تخصصات

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أعلنت الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في جدة، وفقاً للتفاصيل التالية: