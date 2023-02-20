وظائف لدى الخطوط السعودية للشحن في عدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في جدة، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
أخصائي الاتفاقيات الثنائية:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال
- خبرة لا تقل عن 8 سنوات
اقرأ أيضا:
وظائف بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في عدد من التخصصات
محلل المحاسبة:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في المحاسبة
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات
أخصائي المحاسبة:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في المحاسبة
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات
عن الشركة :
- السعودية للشحن هي من الشركات الرائدة ولها ثقلها في سوق الشحن العالمي ومشهود لها بتقديم خدمات فعالة يمكن الاعتماد عليها بفضل محطاتها المحلية والعالمية التي تقدم خدمات شحن آمنة ومريحة.
- تتميز الشركة بموقعها الاستراتيجي والفريد من نوعه في المملكة العربية السعودية وتعمل كحلقة ربط ووصل بين الشرق والغرب من خلال شبكة وجهاتها وسعات الحمولة المرنة على متن طائراتها، الأمر الذي يمكنها من تقليص الوقت المستغرق في مناولة الشحنة إلى أقصر وقت ممكن.
- تملك السعودية للشحن شبكة واسعة من وجهات الشحن التي تربط العالم ببعضه البعض في أربع قارات من خلال 225 وجهة دولية و26 محطة محلية.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالية: التالي (اضغط هنا).
اقرأ أيضا:
وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي للعمل في الرياض.. رابط التقديم