الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
هولندا تطالب 17 دبلوماسيا روسيا بمغادرة البلاد
أذهلهم بترتيله.. طفل يفاجيء الأطباء أثناء تخديره بقراءة سورة قرآنية (فيديو)
اشتباك بالقنابل اليدوية بين تاجر مخدرات والشرطة العراقية
وزارة الحرس الوطني تعلن أسماء 344 مرشحاً على وظائفها وتدعوهم للمقابلة الشخصية
عاجل.. ثبوت رؤية هلال شهر شعبان في مرصد تمير الفلكي
وظائف لدى الخطوط السعودية للشحن في عدة تخصصات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اعتقال العشرات في روسيا.. ماذا يحدث؟

اعتقال العشرات في روسيا.. ماذا يحدث؟

اعتقال العشرات في روسيا.. ماذا يحدث؟
٠٦:٢٣:١٢ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

اعتقلت قوات الأمن الروسية، اليوم الإثنين، أكثر من 30 شخصا في إنغوشيا وأوسيتيا الشمالية وموسكو للاشتباه في اختلاسهم أموالا من صندوق التقاعد.

وأوضح مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي في بيان إنه “تم إحباط أنشطة جماعة إجرامية منظمة، تخصصت في اختلاس أموال ميزانية صندوق المعاشات التقاعدية لروسيا الاتحادية، وقمعها”.

تحويل أموال وسرقتها

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم، أن التنظيم الإجرامي يضم موظفين سابقين وحاليين في صندوق التقاعد، وكذلك شركة البريد الروسية.

ووفقا لأجهزة الأمن، فإن أفراد المجموعة كانوا يقومون من 2019 إلى 2021 بتحويلات مالية غير قانونية، للمعاشات التقاعدية لسكان إنغوشيا دون علمهم.

وأضاف مركز العلاقات العامة، أن المتهمين قاموا أيضا بتحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية لفرع للبريد الروسي، ويقومون بسرقتها بعد تجميدها تحت ستار إعادة الحساب.

ومن أجل التمويه وإخفاء جرائمهم، كانوا يقومون بتزوير وثائق الإبلاغ، والتي بموجبها تم تحويل جميع الأموال الواردة من صندوق المعاشات التقاعدية بالكامل إلى السكان.

اقرأ أيضا:

وإلصاقه بروسيا.. موسكو تتهم كييف بتدبير هجوم نووي بدعم من أوروبا

تصعيد خطير بين أمريكا وروسيا.. ماذا يحدث؟

الكلمات الدلالية:
الأمن الروسي تحويل أموال جرائم سرقة روسيا سرقة أموال

مواد ذات صلة

المزيد
المبعوث الأمريكي: إيران تؤجج الصراع في اليمن

المبعوث الأمريكي: إيران تؤجج الصراع في اليمن

٠٨:٥٢ ص، الأثنين، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
“الشورى” يرفض تعديل نظام تبادل المنافع التقاعدي

“الشورى” يرفض تعديل نظام تبادل المنافع التقاعدي

٠٣:٤٢ م، الأثنين، ٠٥ يناير ٢٠١٥
‫بالفيديو.. حصار الغوطة يقتل رضيعاً سورياً بعد إصابته بالجفاف‬

‫بالفيديو.. حصار الغوطة يقتل رضيعاً سورياً بعد إصابته بالجفاف‬

٠٨:٤٩ م، الثلاثاء، ٠٢ ديسمبر ٢٠١٤
مقتل صحفية روسية في قصف على العاصمة الأوكرانية «كييف»

مقتل صحفية روسية في قصف على العاصمة الأوكرانية «كييف»

١٠:٥٢ م، الأربعاء، ٢٣ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *