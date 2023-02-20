اعتقال العشرات في روسيا.. ماذا يحدث؟

تواصل – فريق التحرير:

اعتقلت قوات الأمن الروسية، اليوم الإثنين، أكثر من 30 شخصا في إنغوشيا وأوسيتيا الشمالية وموسكو للاشتباه في اختلاسهم أموالا من صندوق التقاعد.

وأوضح مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي في بيان إنه “تم إحباط أنشطة جماعة إجرامية منظمة، تخصصت في اختلاس أموال ميزانية صندوق المعاشات التقاعدية لروسيا الاتحادية، وقمعها”.

تحويل أموال وسرقتها

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم، أن التنظيم الإجرامي يضم موظفين سابقين وحاليين في صندوق التقاعد، وكذلك شركة البريد الروسية.

ووفقا لأجهزة الأمن، فإن أفراد المجموعة كانوا يقومون من 2019 إلى 2021 بتحويلات مالية غير قانونية، للمعاشات التقاعدية لسكان إنغوشيا دون علمهم.

وأضاف مركز العلاقات العامة، أن المتهمين قاموا أيضا بتحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية لفرع للبريد الروسي، ويقومون بسرقتها بعد تجميدها تحت ستار إعادة الحساب.

ومن أجل التمويه وإخفاء جرائمهم، كانوا يقومون بتزوير وثائق الإبلاغ، والتي بموجبها تم تحويل جميع الأموال الواردة من صندوق المعاشات التقاعدية بالكامل إلى السكان.

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