عاصمة أوروبية صنفت ضمن أسوأ المدن في العالم.. حزمة من الأزمات

تواصل- فريق التحرير

كشفت دراسة حديثة أن لندن هي إحدى أسوأ المدن لقيادة السيارات، وأن شوارعها الأبطأ في العالم.

وصنفت الدراسة العاصمة البريطانية بأنها ثاني أغلى منطقة للقيادة بناء على سعر الوقود، إضافة إلى أن قطع مسافة 10 كيلومترات في وسط العاصمة يتطلب نحو 36 دقيقة.

الأبطاء في سير المركبات:

بينما أوضحت شركة “توم توم” المتخصصة بتكنولوجيا تحديد الموقع الجغرافي، أن الانتقال بالسيارة لمسافة 10 كيلومترات (ستة أميال و200 ياردة)، استغرق بمعدل وسطي 36 دقيقة و20 ثانية في عام 2022.

وأضافت الشركة أن ذلك يعد أبطأ بدقيقة و50 ثانية من عام 2021.

وتعتبر هذه المدة أطول وقت لرحلة من تلك المسافة العام الماضي، من بين 389 مدينة في 56 دولة تم تحليلها.

ونوه خبير باشلركة أن تحول الناس إلى استخدام وسائل النقل البري أثناء إضرابات عمال السكك الحديدية، أسهم في زيادة الازدحام في لندن العام الماضي.

مدينة هندية:

أما ثاني أبطأ مدينة في العالم من حيث زحمة المرور فكانت بنغالور في الهند، بزمن معدله 29 دقيقة و10 ثوان.

وحلت في المرتبة الثالثة عاصمة جمهورية إيرلندا دبلن، بـ28 دقيقة و30 ثانية، ومن ثم سابورو في اليابان بـ27 دقيقة و40 ثانية.

عمليات سطو:

يذكر أنه تعددت حالات السطو والسرقة، والجرائم المتعلقة بحمل الأسلحة، في بريطانيا، خلال الآونة الأخيرة، كما طالت هذه الجرائم العديد من المدن والعواصم الأوروبية.

وأظهر مقطع فيديو، نشر في وقت سابق، تدافع المئات، من خلال بوابات المبنى، إلى الداخل، في مواجهة الطابق الأرضي والدرج الجانبي المؤدي إلى الطابق العلوي.

وتوفيت امرأة، وأصيب 3 آخرون جراء حالة فوضى وتدافع، سببها اقتحام المئات لقاعة أكاديمية بريكستون في جنوب العاصمة البريطانية لندن.