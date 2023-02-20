لقبوها برضيعة الأنقاض.. طفلة فقدت أبويها في الزلزال المدمر وبعد 10 أيام كانت المفاجأة

تواصل- فريق التحرير:

لا تزال الكثير من الحالات النادرة والمؤثرة يكشف عنها ، عقب الزلزال المدمر وما خلّفه من آثار كارثية وإنسانية في تركيا وسوريا.

رضيعة الأنقاض:

من ضمن هذه الحالات طفلة لم يعرفوا اسمها ولقّبوها بـ”رضيعة الأنقاض.

وبحسب ما تم تداوله فإن الطفلة توفي والداها تحت الأنقاض بينما كتب الله لها النجاة.

وققد نُقلت بطائرة رئاسية إلى أنقرة ضمن 16 رضيعا آخرين ليُعثر على عمِّها بعد 10 أيام من وقوع الكارثة.

وكانت الرضيعة ” فاطمة”، قد عثر عليها تحت الأنقاض حيث تم نقلها إلى مركز طبي للعلاج، بعد أن فقدت والديها في كهرمان مرعش.

وكان أحد الجيران عثر عليها وأعطى رقما تليفونيا لعمها الذي تواصل معه ليصل في النهاية إلى ابنة أخيه، لتتحقق لها معجزة ثانية وتلحق بعائلتها.

الطفلة عفراء:

قصة الطفلة فاطمة تشبه قصة الطفلة السورية عفراء، التي فقدت ابويها بعد أن وضعتها أمها تحت الأأنقاض، ليتم إنقاذها من تحت الركام ويكتب لها النجاة وتضم لعمتها.

وكان أطلق عليها اسم ” آية”، لكن تم تسميتها بعفراء لاحقا على اسم أمها المتوفاة.

ضحايا الزلزال:

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 41156 حالة وفاة.

فيما ارتفع عدد قتلى الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا لـ 47.000 شخص، مع انتهاء أعمال البحث والإنقاذ في معظم المناطق التي ضربها الزلزال المدمر قبل أسبوعين.

6000 هزة ارتدادية

كما تم الإعلان عن تسجيل 6 آلاف و40 هزة ارتدادية إثر الزلزالين المدمرين الذين ضربا جنوبي تركيا.

وفجر 6 من فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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