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الذهب يخرج من كبوته ويصعد مقابل تراجع الدولار

الذهب يخرج من كبوته ويصعد مقابل تراجع الدولار

الذهب يخرج من كبوته ويصعد مقابل تراجع الدولار
٠٦:١٦:٣١ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، بعد تراجع إلى أدني مستويات ديسمبر الماضي، خلال الجلسة السابقة، كما دعم تراجع الدولار ارتفاع الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1844.59 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى منذ أواخر ديسمبر في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1853.50 دولار، حسب “الاقتصادية”.

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مؤشر الدولار

وهبط مؤشر الدولار قليلا، اليوم، عن المستوى الأعلى له خلال أكثر من شهر الذي سجله يوم الجمعة الماضي، مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين حاملي العملات الأخرى.

وتتوقع أسواق المال الآن أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة إلى ما يقل قليلا عن 5.3 بالمئة بحلول يوليو .

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم المتزايد ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

الفضة والمعادن

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 21.75 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 922.29 دولار كما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1505.44دولار.

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