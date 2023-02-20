“برق الزلازل”.. أضواء حيّرت الجميع في زلزال تركيا المدمر

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أثار سطوع أضواء لحظة وقوع زلزال قهرمان مرعش موجة ردود فعل متسائلة حول ماهية هذه الأضواء التي تشبه البرق.

ووثق عدد من الكاميرات الظاهرة وفي الوقت نفسه كانت الأضواء مساحة لتخيلات لدى البعض.

ظاهرة برق الزلازل:

ظاهرة أضواء الزلازل نادرة الحدوث، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 85% من هذه الظاهرة حدثت بالاقتران مع زلزال داخل صفيحة تكتونية في مواقع الصدع القاري.

وأوضحت أنها فئة تمثل 5% فقط من جميع الزلازل، وما زال هناك خلاف بين العلماء حول الأسباب المادية والعلمية الكامنة وراء برق الزلازل.

وحسب المرصد الأمريكي للجيوفيزياء، تبقى أحد أهم الدراسات التي أنجزت في هذا الموضوع، تلك التي أجراها العالم فريدمان فرويند، من جامعة سان خوسيه الأمريكية.

واهتمت الدراسة ببحث ودراسة حوالي 65 حادث مشاهدة برق زلازل.

ويتوقع فريق بحث فرويند أن الأضواء ناتجة عن الشحنات الكهربائية في أنواع معينة من الصخور، والتي يجري تنشيطها أثناء النشاط الزلزالي.

دراسة يابانية:

فيما نشرت الصحيفة اليابانية للفيزياء التطبيقية دراسة تقول بأن الضغط الناتج عن نشاط الصفائح يخلق تأثيراً كهرمغناطيسياً.

وأوضحت أن هذا التأثير يجعل الصخور الحاملة للكوارتز تنتج مجالات كهربائية قوية عند ضغطها بطريقة معينة.

وتعد أضواء الزلازل إحدى أكثر الظواهر الطبيعية تعقيداً، ذلك لقصر عمرها إذ لا يتعدى بعض الثواني، كذلك لعدم القدرة على التنبؤ بحدوثها.

تحرك القشرة الأرضية:

من ناحية أخرى أكد مدير الحد من مخاطر الزلازل في “آفاد” أورهان تتار، أن قشرة الأرض اهتزت بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين، يتراوح عمق هذين الزلزالين ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأوضح أنه بحسب المعلومات الواردة فإن القشرة الأرضية تحركت بواقع 7.3 أمتار بفعل زلزال قهرمان مرعش.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية قد أعلنت أمس الأحد إتمام أعمال البحث والإنقاذ في مناطق الزلزال باستثناء ولايتي قهرمان مرعش وهطاي.

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