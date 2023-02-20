وظائف بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في عدد من التخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت ان يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

محلل بيانات.

أخصائي (مكافحة التداول غير المشروع).

باحث علمي أول (مكافحة التداول غير المشروع).

باحث علمي (الممارسات الصناعية والعامة).

مهندس أول (الأمن النووي ومنع الانتشار).

مهندس (الممارسات الصناعية والعامة).

والمزيد …

اقرأ أيضا:

وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي للعمل في الرياض.. رابط التقديم