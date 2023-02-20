وظائف بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في عدد من التخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت ان يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- محلل بيانات.
- أخصائي (مكافحة التداول غير المشروع).
- باحث علمي أول (مكافحة التداول غير المشروع).
- باحث علمي (الممارسات الصناعية والعامة).
- مهندس أول (الأمن النووي ومنع الانتشار).
- مهندس (الممارسات الصناعية والعامة).
- والمزيد …
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طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف بدءاً من تاريخ 20 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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