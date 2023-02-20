الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في عدد من التخصصات
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وظائف بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في عدد من التخصصات

وظائف بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في عدد من التخصصات

وظائف بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في عدد من التخصصات
٠٥:٣٨:٢٠ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة  في عدة تخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت ان يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • محلل بيانات.
  • أخصائي (مكافحة التداول غير المشروع).
  • باحث علمي أول (مكافحة التداول غير المشروع).
  • باحث علمي (الممارسات الصناعية والعامة).
  • مهندس أول (الأمن النووي ومنع الانتشار).
  • مهندس (الممارسات الصناعية والعامة).
  • والمزيد …

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طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف بدءاً من تاريخ 20 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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