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شاهد.. شاب يتفاجأ بفهد مفترس داخل سياراته في رحلة سفاري
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شاهد.. شاب يتفاجأ بفهد مفترس داخل سياراته في رحلة سفاري

شاهد.. شاب يتفاجأ بفهد مفترس داخل سياراته في رحلة سفاري

شاهد.. شاب يتفاجأ بفهد مفترس داخل سياراته في رحلة سفاري
٠٥:٣٢:١٩ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاجأ شاب أثناء رحلة سفارة في تنزانيا بموقف لا يحسد عليه، وكاد يعرضه حياته لولا حسن تصرفه وفطنته وشجاعته.

الشاب كما ظهر في المقطع، أثناء وجوده في إحدى الغابات في جنوب إفريقيا تفاجأ بفهد صياد مفترس داخل مركبته .

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حسن تصرف الشاب

الشاب على الرغم من الخوف تصرف بذكاء شديد، لتفادي هجوم الفهد، حيث ظل ساكنا ولم يتحرك نهائياً حتى غادر الفهد السيارة.

ويؤكد الخبراء أن أفضل طريقة لتفادي هجوم الفهود والأسود أثناء الرحلات البرية هو عدم الهرب والوقوف والثبات كأنك قطعة خشبية، خاصة أن محاولة الهرب ستكون عواقبتها كارثية.

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الكلمات الدلالية:
تنزانيا رحلة سفاري فهد فهد صياد

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