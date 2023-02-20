تدشين 20 مدرسة حكومية و16 وقفًا تعليميًا بقيمة 321 مليون ريال في القصيم

تواصل- واس:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم, بحضور معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان, 40 مشروعًا تعليميًا بالإدارة العامة لتعليم المنطقة بقيمة 611 مليون ريال.

وجاء ذلك بقاعة التأسيس بمقر ديوان الإمارة في مدينة بريدة ، بحضور معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود ، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وعدد من المسؤولين المعنيين بالمنطقة .

20 مدرسة حكومية

وتضمنت المشاريع التعليمية 20 مدرسة حكومية بتكلفة 171 مليون ريال ، و16 وقفا تعليميا بقيمة 150 مليون ريال، بالإضافة إلى أربعة مجمعات تعليمية أهلية بمبلغ 290 مليون ريال، وبطاقة استيعابية تقارب 30 ألف طالب وطالبة.

واستعرضت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم خلال التدشين عبر عرض مرئي الأوقاف التعليمية والمدرسية، التي شارك في تنفيذها القطاع الخاص، والداعمين من رجال الأعمال في المنطقة، بالإضافة إلى المشاريع التعليمية الحكومية، كما تم الكشف عن إنجاز وتكملة 17 مشروعًا مدرسيًا متعثرا، والتخلص من 170 مبنى مستأجرًا، بالإضافة إلى البرامج الطلابية النوعية، والأنشطة التطوعية التي تعزز من المهارات والقدرات المعرفية والسلوكية للطلاب والطالبات.

توقيع الشراكات والأوقاف التعليمية

كما شهد سمو أمير القصيم ، وبحضور معالي وزير التعليم توقيع الشراكات والأوقاف التعليمية مع رجال الأعمال والداعمين، وبارك لهم هذه البادرة الوطنية السامية التي تؤكد عمق الولاء والانتماء ، وتعزز من دور القطاع الخاص في البناء والتنمية.

وأشار سموه في كلمته خلال الحفل ، الى أن وقوف رجال الأعمال والداعمين خلف العديد من المشاريع والمبادرات التعليمية والتنمويه هو امتداد للمنهج القائم للقيادة الرشيدة، التي تبادر دومًا في تقديم وبذل وإقرار كل ما يخدم المواطن والموطنة ، حتى نشأت هذه الثقافة وأصبحت سمة غالبة لهذا الوطن، مبيناً بأن رجال الأعمال بالمنطقة كان لهم حضورا بارزا في جائحة كورونا من خلال توفير الدعم للطلاب والطالبات وتوجيه الجوائز المخصصة لهم لتوفير أجهزة لوحية تسهم في تأمين ما تتطلبه تلك المرحلة .

ثم كرم سموه رجال الأعمال والداعمين للعديد من مشاريع المنطقة وهم عبدالله العثيم، ومحمد الخضير، ومحمد الفوزان، ويوسف العريني، وسليمان أبا الخيل، والدكتور عبدالرحمن المشيقح، والدكتور يوسف العريني، وصالح الخويلد، وأبناء الشيخ عبدالعزيز المسند -رحمه الله -.

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