يهدد الصحة.. تعرف على أكبر خطر داخل مطبخك

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المطبخ من أكثر الأماكن في المنزل التي تحتاج إلى عناية واهتمام كبيرين، لما قد يشكله من مصدر للإصابة بالأمراض في حالة عدم تنظيفه جيدًا.

وكشف باحثون من الولايات المتحدة عن بؤرة الخطر الأكبر في المطبخ، وهي “برطمانات التوابل”، إذ بينوا أن 48 في المائة من العينات التي قاموا بفحصها أظهرت دليلاً على وجود تلوث متبادل.

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برطمانات التوابل

ويقول الباحثون إن برطمانات التوابل كانت أقذر من الصناديق والسكاكين والمغسلة، كما أظهرت الدراسة التي أجريت بتكليف من دائرة سلامة الأغذية والتفتيش التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية.

وقال مؤلف الدراسة، دونالد شافنر، من مدرسة روتجرز للعلوم البيئية والبيولوجية في نيوجيرسي، إنها مصد\ر لأعلى تركيزات من الكائنات الدقيقة التي تساعد في تحديد الأنواع البكتيرية.

وأوضح أن السبب في ذلك هو أن معظم الناس لن يفكروا في تنظيف برطمانات التوابل أو مسحها بعد الاستخدام، بنفس الطريقة التي تنظف بها لوح التقطيع، أو أدوات المائدة.

أضاف البروفيسور شافنر لصحيفة “تليجراف”: “إذا تعامل المرء مع حاوية توابل ملوثة، ثم وضع إصبعه بطريق الخطأ في فمه، فقد يؤدي ذلك إلى ابتلاع مسببات الأمراض والمرض اللاحق”.

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تسمم غذائي

وعادة ما تظهر هذه الأمراض على أنها تسمم غذائي.

ويقول الخبراء في وكالة معايير الغذاء البريطانية، أن أي شخص يمكن أن يعاني من أثار ذلك، لكن بعض الناس لديهم مخاطر أكبر، مثل النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والأطفال الصغار وكبار السن.

مع ذلك، قال البروفيسور شافنر إنه سيكون من الصعب معرفة مدى خطورة ذلك عندما يتعلق الأمر بصحتنا، إنه بمجرد انتقال الكائن الحي إلى برطمان التوابل، سيموت ببطء بمرور الوقت، كما بين في كتابه في مجلة “حماية الغذاء”.

وتابع “لكن من المحتمل بالتأكيد أن تتمكن من اكتشاف الكائن الحي أيام أو في بعض الحالات بعد أسابيع”.

من أجل تجنب تناول أي طعام سيء، ينصح البروفيسور شافنر بغسل يديك بالماء والصابون بعد لمس اللحوم النيئة، حتى تتجنب نقل أي مسببات الأمراض إلى رف التوابل أو غيرها من العناصر عند الطهي، على حد قوله.

وجاء ذلك من خلال مراقبة 371 شخصًا كانوا يختبرون وصفات طعام جديدة، وبعد مغادرتهم للمطبخ، قام الباحثون بمسح أسطح المطبخ بحثًا عن آثار التلوث المتبادل.

وإلى جانب رف التوابل، فإن المقابض ومفارش الصحون والإسفنج ومقابض الصنبور كلها مصنفة من بين الأكثر تلوثًا. كما أن سطح الحوض الداخلي وموزعات الصابون وأغطية الثلاجة جميعها في أعلى مصادر التلوث داخل المطبخ.

وفي حين أن برطمانات التوابل قد تحتوي على مسببات الأمراض التي قد تسبب التسمم الغذائي، فقد حذر الخبراء أيضًا من أن مواقد الطهي يمكن أن تنبعث منها غازات خطيرة – حتى عند إيقاف تشغيلها.

وفقًا للعلماء، يمكن لمواقد الطهي أن تعرض العائلات لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض الفتاكة من خلال انبعاث الجسيمات نفسها التي تنبعث من السيارات والشاحنات.