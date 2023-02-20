لانتهاكها حقوق الإنسان.. الاتحاد الأوروبي يُلوح بفرض عقوبات جديدة على إيران

تواصل – وكالات:

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن هناك حزمة عقوبات جديدة سيتم خلالها فرض عقوبات هامة على إيران.

وتعليقًا على كشف يورانيوم مخصب بنسبة 84 % لدى إيران، أكد أنه نظرا إلى القلق حول موضوع اليوارنيوم المخصب فقد طالب وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال هاتفي بالالتزام بتعهدات طهران مقابل الوكالة الدولية للطاقة.

تظاهر متقاعدو قطاع الاتصالات

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد تظاهر متقاعدو قطاع الاتصالات في إيران يتظاهرون في مدن الأهواز وأصفهان وياسوج وخرم آباد وإيلام وكرمانشاه، مطالبين بـ”إنهاء مشاكلهم وتلبية مطالبهم”.

كما تظاهر عدد من الإيرانيين في العاصمة البلجيكية بروكسل ورددوا هتافات: “الحرس الثوري إرهابي”، و”الموت لنظام الجمهورية الإسلامية”، مطالبين دول الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، وفرض مزيد من العقوبات على نظام طهران.

النظام يعدم متظاهرًا بسجن شيبان بالأهواز

وأفادت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية بإعدام حسن عبيات، من أهالي مدينة الحميدية، صباح اليوم الاثنين، في سجن شيبان بالأهواز، جنوب غربي إيران.

اضطراب سوق العملات الصعبة في إيران

واستمرارًا للاضطراب الكبير في سوق العملات الصعبة في إيران، فقد شهد التومان الإيراني اليوم تراجعًا جديدًا أمام العملات الأجنبية، حيث تخطى سعر الدولار الواحد حاجز الـ50 ألف تومان إيراني، فيما تجاوز سعر الجنيه الإسترليني حاجز الـ 60 ألف تومان.

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