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“الأمن البيئي” يضبط 28 مخالفا .. ويكشف العقوبات المتوقعة بحقهم

“الأمن البيئي” يضبط 28 مخالفا .. ويكشف العقوبات المتوقعة بحقهم

“الأمن البيئي” يضبط 28 مخالفا .. ويكشف العقوبات المتوقعة بحقهم
٠٤:٣٦:٣٥ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 28 مخالفًا لنظام البيئة و25 مواطنًا ومقيمان من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية المصرية.

وأوضحت أن المضبوطين أشعلوا النار في المناطق المحمية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

تطبيق الإجراءات النظامية

من جهته ، قال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى 20,000 ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3000 ريال.
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأمن البيئي السعودية المملكة

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