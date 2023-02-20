عاجل..”الشؤون الإسلامية” تبدأ توظيف المتقدمين لهذه الوظائف

تواصل – فريق التحرير:

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الاثنين، عمليات التوظيف بعد اكتمال الفرز النهائي من قبل اللجان المختصة للمقبولين من الجنسين الذين تنافسوا على وظائف “دعاة وداعيات – مراقبين ومراقبات – حراس وحارسات أمن”.

وأوضحت الوزارة أن عمليات التوظيف تتم في الفروع التالية: “الحدود الشمالية – نجران- عسير – الجوف – الباحة- تبوك – جازان”، ومن المقرر أن تبدأ هذه الفروع اعتباراً من اليوم بالتواصل مع المرشحين لاستكمال مسوغات التعيين لـ 2775 في الفروع السبعة والمباشرة للعمل على نظام العقود.

تعيين كافة المقبولين

كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم البدء خلال شهر شعبان للعام الحالي 1444هـ، بتعيين كافة المقبولين في بقية الفروع بعد اكتمال عمليات الفرز النهائي من قبل اللجان المختصة والبالغ عددهم 4225 على الوظائف التالية “دعاة وداعيات – مراقبين ومراقبات – حراس وحارسات أمن”.

وأنهت الوزارة خلال الأشهر الماضية قرارات تعيين 5000 إمام ومؤذن على نظام العقود بمختلف مناطق المملكة.