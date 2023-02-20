توضيح مهم من “التأمينات” حول تأثر معاش المتقاعد عند التحاقه بوظيفة جديدة

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا حول ما إذا كان معاش المتقاعد يتأثر عند التحاقه بوظيفة جديدة.

وأوضحت ردًا على استفسار لمتقاعد عسكري، يسأل: إذا توظفت هل يؤثر على راتبي التقاعدي؟، أن “عمل المتقاعد من “أنظمة التقاعد” في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات لا يؤثر في صرف المعاش التقاعدي”.

وأضافت كما يمكنك معرفة كافة التفاصيل حول أنظمة التقاعد، عبر زيارة الرابط التالي: https://gosi.gov.sa/ar/SystemsAndRegulations”.

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نظام التقاعد العسكري

وحدد نظام التقاعد العسكري الخدمة النظامية للضباط والأفراد بـ (35)سنة بحيث إذا بلغت خدمة العسكري (35) سنة أو تجاوزتها وكانت هذه الخدمة والتمديدات نظامية فإنه يستحق معاشًا عليها يساوي الراتب الأساسي الأخير للرتبة التي تقاعد عليها.

وإذا تجاوزت الخدمة (35) سنة وكانت بعض التمديدات غير نظامية فإنه يستحق معاشًا تقاعديًا يساوي الراتب الأساسي عند آخر تمديد نظامي حصل عليه وتقوم المؤسسة العامة للتقاعد بإعادة العائدات التقاعدية (9%) المستقطعة من راتبه خلال سنوات التمديدات الغير نظامية.

-تحتسب ضمن الخدمة مدة الإعارة والاستيداع إذا سدد عنها العائدات التقاعدية.

-تستبعد من الخدمة مدة أيام الغياب والإجازة بدون راتب والخدمة الغير نظامية ومدة الحرمان من الراتب.

-لا تعاد العائدات التقاعدية للخدمة الغير نظامية إلا لمن بقي في الخدمة بعد انتهاء التمديدات النظامية.

– تستبعد من الخدمة مدة كسور الشهر إذا لم تبلغ (29) يوماً.

-الضباط الذين يحملون رتبة فريق وفريق أول ليس لهم سن محددة للتقاعد وبناء عليه تعتبر خدمتهم نظامية ولا ترد لهم العائدات التقاعدية عن رتبة فريق أو فريق أول وذلك بشرط أن تكون ترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق تمت قبل بلوغ (62) سنة لغير الطيارين و(60) سنة للطيارين.

-وفي حالة ترقيته إلى رتبة فريق بعد بلوغه السن أعلاه فإن خدمته تعتبر غير نظامية لغرض التقاعد ويعامل بموجب سلم الرواتب المعمول به وقت بلوغه السن أعلاه وتعاد له المبالغ المستقطعة (90) عن سنوات الخدمة أعلاه.

تسوية المعاش التقاعدي

يتم تسوية المعاش التقاعدي وفق الآتي:

– يسوى المعاش على أساس جزء من (35) جزء من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه العسكري على النحو التالي ( 35 × 12 = 420 شهر).

الراتب الأساسي × مدة الخدمة بالأشهر

– المعاش التقاعدي المستحق = 420