بالفيديو.. قصة مسعف تفاجأ بابنه ضمن مصابين في حادث

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روى مساعد الرئيس للشؤون التشغيلية في هيئة الهلال الأحمر عبد الله المهيدلي قصة مسعف كان يحاول إنقاذ عدد من المصابين في حادث سير واكتشف أن ابنه أحد المصابين.

وقال في مداخلة ببرنامج “الراصد” إن المسعف حين تفاجأ بوجود ابنه، أصر على نقله للمستشفى ومعه أحد المصابين الآخرين ولم يكتف بابنه فقط.

وأضاف أن أكثر الحوادث في المدن من الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساء.

وفي وقت سابق، تمكن تجمع الرياض الصحي الأول، من إنقاذ حياة مواطن، مصاب بكسور متعددة بالأضلاع والجمجمة، إثر تعرضه لحادث مروري، حيث تم نقله من مستشفى المزاحمية العام إلى مدينة الملك سعود الطبية عبر النقل الاسعافي الجوي.

إجراء الإسعافات اللازمة

وجرى استقبال المصاب وهو يعاني من كسور متعددة وأجريت له الإسعافات اللازمة ثم تم التنسيق بشكل عاجل مع مركز الإحالات الطبية.

وعلى الفور، تم نقل المصاب إلى مدينة الملك سعود الطبية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر عبر النقل الاسعافي الجوي، لتتم متابعة حالته من قبل الاستشاريين عبر نظام الطب الاتصالي في منشآت “التجمع الأول”.

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الخدمات الطبية العاجلة للحالات الحرجة

وجاء ذلك ضمن خطة التوسع بتقديم الخدمات الطبية العاجلة للحالات الحرجة في مستشفيات المحافظات التابعة لتجمع الرياض الصحي الأول.

وأعلنت خدمة الإسعاف الجوي التابعة لهيئة الهلال الأحمر في ديسمبر، أنه تم نقل 402 حالة منذ إعادة إطلاق الخدمة في شهر فبراير الماضي وحتى نهاية نوفمبر 2022، وذلك بعد اتساع الخدمة وتغطيتها لمختلف مناطق المملكة.

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