هذا ما يفعله التوقف عن شرب القهوة في جسمك.. طريقة بسيطة لإنهاء معاناتك

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توصل الباحثون إلى طريقة بسيطة من شأنها أن تساعد محبي القهوة على التقليل من تناول مشروبهم المفضل دون المعاناة من أعراض انسحاب الكافيين؛ مثل الصداع والتعب وسوء الحالة المزاجية والتهيج.

ووفقًا للنتائج التي نشرت مؤخرًا على الإنترنت في مجلة “علم الأدوية النفسية”، فإن الأشخاص عانوا من أعراض انسحاب أقل عند تناول فنجان قهوة منزوعة الكافيين.

قال الدكتور ليو ميلز، باحث مشارك في كلية طب الإدمان بجامعة سيدني في أستراليا: “كوب مقنع من القهوة منزوعة الكافيين لديه القدرة على تقليل أعراض الانسحاب كثيرًا عندما يكون الشخص الذي يشربه غير مدرك أنه منزوع الكافيين. لكن دراستنا تشير إلى أنه حتى لو كانوا يعلم أنه منزوع الكافيين، فإن الانسحاب لا يزال ينحسر”.

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3أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا

وأجرى الباحثون الدراسة على 61 شخصًا كانوا يشربون ثلاثة أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا، وذلك بعد أن يتوقفوا عن شربها لمدة 24 ساعة، حيث تم قياس أعراض الانسحاب لديهم.

وتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات، وإعطاء أفراد مجموعتين قهوة منزوعة الكافيين، وأبلغ الباحثون واحدة منهما بذلك، فيما تم خداع أفراد المجموعة الأخرى حيث كانوا يعتقدون أنها قهوة عادية، بينما أعطيت المجموعة الثالثة الماء.

وبعد حوالي 45 دقيقة، طُلب من المشاركين تقييم أعراض الانسحاب مرة أخرى. وأظهرت النتائج وفقًا لـ ميلز، أن “المجموعة التي كذبنا عليها أبلغت عن تراجع كبير في انسحاب الكافيين على الرغم من عدم وجود سبب دوائي يبرر ذلك، لأنهم توقعوا أن يتراجع الانسحاب لديهم، وقد حدث بالفعل”.

ويُعرف هذا بتأثير الدواء الوهمي – الذي يحدث عند الحصول على بديل مزيف، وطُلب من المشاركين تقييم مقدار ما يتوقعون من المشروبات المختلفة أن تقلل من انسحابهم.

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القهوة المحتوية على الكافيين

وكانت النتيجة أنهم توقعوا أن القهوة المحتوية على الكافيين ستقلل من الانسحاب أكثر. لكن تصنيفاتهم للانسحاب المتوقع من منزوعة الكافيين والمياه كانت مفاجئة، بحسب وكالة “يو بي آي”.

وقال ميلز: “من المضحك أنهم توقعوا في الواقع أن يقلل الماء من انسحابهم أكثر من منزوعة الكافيين”. وأظهرت النتائج أن الانسحاب في المجموعة التي حصلت على الماء لم ينخفض على الإطلاق، بعكس المجموعة التي تناول أفرادها قهوة منزوعة الكافيين والتي شهدت تراجعًا كبيرًا في الانسحاب.

وخلص الباحثون إلى أن هذا التأثير كان مدفوعًا بالتكييف القوي الذي تراكم على مدى سنوات من شرب القهوة، من خلال ربط طعمها ورائحتها بتخفيف الرغبة في تناول الكافيين، مما يعني أنه حتى القهوة منزوعة الكافيين يمكن أن تثير استجابة مشروطة.

قال ميلز إن الدراسة تظهر أن عوامل مثل ما تتوقعه ومقدار الدواء الذي تعتقد أنه موجود في الجسم لها تأثير كبير على كيفية التعرض لأعراض الانسحاب.