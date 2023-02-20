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“Oppo” تكشف عن أحدث هواتفها القابلة للطي.. و6 مميزات حصرية (صور وفيديو)

“Oppo” تكشف عن أحدث هواتفها القابلة للطي.. و6 مميزات حصرية (صور وفيديو)

“Oppo” تكشف عن أحدث هواتفها القابلة للطي.. و6 مميزات حصرية (صور وفيديو)
٠٣:٠٠:٤١ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة Oppo بشكل رسمي عن أحدث هواتفها Find N2 Flip الذي صنف من بين أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي حتى الآن.

مميزات الهاتف

ويأتي الهاتف بالعديد من المميزات – بحسب “روسيا اليوم” من بينها ما يلي:

1- هيكل بأبعاد (166/75.2/7.5) ملم، ووزنه 191غ، وهو محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

2 – حصل على شاشة أساسية مرنة من نوع Foldable AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقتها (2520/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1600 شمعة/م تقريبا.

3- حصل على شاشة إضافية خارجية من نوع AMOLED بمقاس 3.26 بوصة، دقة عرضها (720/382) بيكسل.

4- يعمل بنظام Android 13، ومعالج Mediatek Dimensity 9000+، ومعالج رسوميات Mali-G710 MC10، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

5- الكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

6- تم تزويده بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ووماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واطا.

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