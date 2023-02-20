“Oppo” تكشف عن أحدث هواتفها القابلة للطي.. و6 مميزات حصرية (صور وفيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة Oppo بشكل رسمي عن أحدث هواتفها Find N2 Flip الذي صنف من بين أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي حتى الآن.

مميزات الهاتف

ويأتي الهاتف بالعديد من المميزات – بحسب “روسيا اليوم” من بينها ما يلي:

1- هيكل بأبعاد (166/75.2/7.5) ملم، ووزنه 191غ، وهو محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

2 – حصل على شاشة أساسية مرنة من نوع Foldable AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقتها (2520/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1600 شمعة/م تقريبا.

3- حصل على شاشة إضافية خارجية من نوع AMOLED بمقاس 3.26 بوصة، دقة عرضها (720/382) بيكسل.

4- يعمل بنظام Android 13، ومعالج Mediatek Dimensity 9000+، ومعالج رسوميات Mali-G710 MC10، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

5- الكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

6- تم تزويده بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ووماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واطا.

اقرأ أيضا:

أوبو تكشف هاتف Oppo A56s 5G الجديد.. المواصفات والأسعار