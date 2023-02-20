في ذكرى الاجتياح الروسي.. بايدن يُفاجئ العالم ويتجول بأوكرانيا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قبل أيام من حلول الذكرى الأولى للاجتياح الروسي لأوكرانيا، فاجئ الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، العالم يزيارة غير معلنة إلى كييف.

انطلاق صفارات الإنذار

وحسب السلطات الأوكرانية، فقد التقى بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية مع إجراءات أمنية مشددة، وانطلاق صفارات الإنذار في أنحاء العاصمة الأوكرانية.

إمداد كييف بأسلحة بعيدة المدى

وبهذه المناسبة رحب الرئيس زيلينسكي، ببايدن مؤكدًا أن زيارته هي علامة مهمة للغاية على دعم جميع الأوكرانيين، وأنه بحث مع الرئيس الأمريكي إمداد كييف بأسلحة بعيدة المدى، حسب “سكاي نيوز”.

حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون

وبعد زيارته لحائط تذكاري لقتلى الجيش الأوكراني في كييف، قال “بايدن” إن أوكرانيا ستحصل على حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار يُعلن عنها الثلاثاء.

واشنطن تطلب من أوكرانيا الاستعداد للهجوم

زيارة الرئيس الأمريكي لأوكرانيا تأتي في خضم زيارة بايدن لبولندا، الإثنين، في الذكرى السنوية الأولى لاجتياح روسيا لأوكرانيا التي قالت إنها ألحقت خسائر فادحة بالقوات في أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن رحلة بايدن إلى كييف استغرقت ساعة بالقطار من الحدود مع بولندا، وفور وصوله، تجول بايدن مع نظيره الأوكراني في العاصمة كييف مع انطلاق تحذير من غارة جوية في جميع أنحاء المدينة، واصفة الزيارة بأنها دليل على تصميم إدارة بايدن في مواجهة الغزو الروسي للبلاد الذي دام عاما كاملا.

اقرأ أيضًا:

الناتو يحذر: روسيا تحضر لهجمات كبيرة في أوكرانيا

بقيمة 2.5 مليار يورو.. دعم بريطاني جديد لأوكرانيا

الخارجية الصينية: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الأزمة في أوكرانيا

هل تغير موازين الحرب؟.. أمريكا: نعمل على مد أوكرانيا بصاوريخ بعيدة المدى