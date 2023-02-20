الدولار القوي يواصل صعوده.. واستمرار هبوط اليورو

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سجل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا بدعم من سلسلة قوية من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.

وارتفع الدولار على نطاق واسع في التعاملات الآسيوية المبكرة مع هبوط الجنيه الاسترليني 0.12 في المائة إلى 1.2028 دولار كما انخفض الدولار الأسترالي 0.18 في المائة إلى 0.6866 دولار أمريكي، بحسب “رويترز”.

كما ارتفع الدولار أمام الين الياباني 0.14 في المائة إلى 134.32، فيما انخفض اليورو في آخر تعاملات 0.16 في المائة إلى 1.0677 دولار.

وقبل أيام، سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا أمام مختلف العملات الأخرى، حيث يتوقع السوق رفع أسعار الفائدة من جانب “المركزي”.

وبحسب “رويترز”، تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1957 دولار اليوم ، بينما نزل اليورو 0.15 % إلى 1.0657 دولار.

“الأسترالي والنيوزيلندي” قرب أدنى مستوياتهما

وبالمثل، ظل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بالقرب من أدنى مستوياتهما في ستة أسابيع التي سجلاها في الجلسة السابقة.

وتراجع الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.29 % إلى 0.68595 دولار، بعد أن هبط إلى 0.68405 دولار أمس . ونزل نظيره النيوزيلندي 0.27 % إلى 0.62385 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى منذ السادس من يناير في الجلسة السابقة.

الخزانة الأمريكية

يأتي ذلك فيما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أيضا مع تغير توقعات معدل رفع الفائدة، وبلغ عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات ذروة عند 3.878 % اليوم ، وهو أعلى مستوى منذ 30 ديسمبر .

ومقابل سلة من العملات، تقدم مؤشر الدولار 0.09 % إلى 104.20، بعدما وصل إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 104.24 في الجلسة السابقة. وهو في طريقه لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي.

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