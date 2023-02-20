تنبيه مهم من تنظيم المياه والكهرباء تجنبا لهذا الغرامة الضخمة

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قالت هيئة تنظيم المياه والكهرباء إن الحصول على الطاقة الكهربائية بطريقة نظامية يكون من خلال مُقدم الخدمة المُرخص له.

وأوضحت أن ذلك يتم وفقاً لضوابط وإجراءات تقديم الخدمة الموضحة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية. تصفح الدليل من خلال موقع الهيئة (https://wera.gov.sa/Regulations/DocumentsList?EvidenceCategoryId=2…)

فصل التيار الكهربائي

في وقت سابق، كشفت شبكة «إيجار» الإلكترونية أنه لا يحق للمؤجر فصل التيار الكهربائي أو الماء أو الغاز عن المستأجر في حال وجود متأخرات ملزمة الدفع.

وطبقا لصحيفة “عكاظ” فإنه في حال وجود نزاع فيمكن التوجه للجهات القضائية وكذلك التوجه للمركز السعودي للتحكيم العقاري حسب الاختصاص.

وبالنسبة لفرض رسوم إضافية على المستأجر كالماء مثلا، أوضحت «إيجار» أن المستأجر يتحمل سداد مبلغ فاتورة الماء والكهرباء أثناء فترة العقد.

وفي حال امتناع المستأجر عن الدفع إلا بإصدار فاتورة إلكترونية فلا يحق له ذلك، إذ إن المستأجر ملزم بالدفع بناء على الدفعات الموجودة بالعقد، ويتوجب إصدار سند “قبض”.

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