يوم التأسيس.. ثلاثة قرون من رفع راية المملكة عالية خفاقة

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يوم واحد وتنطلق الاحتفالات الوطنية بذكرى يوم التأسيس في جميع أنحاء ومناطق ومحافظات ومدن المملكة.

كما ينتظر الجميع، إجازة يوم التأسيس السعودي 2023، والذي قررت القيادة أن تحتفل به في جميع القطاعات، ومن أجل إحياء ذكرى أحداث تاريخية مهمة في مسيرة الوطن، تحتفل المملكة في مثل هذا الشهر من كل عام بذكرى يوم التأسيس السعودي.

ثلاثة قرون من رفع راية المملكة عالية خفاقة

وقبل أكثر من ثلاثة قرون عانت منطقة الجزيرة العربية حالة طويلة من عدم الاستقرار، خاصة وسط نجد التي كانت بعيدة عن مراكز القرار، ومرت الدولة السعودية بالكثير من المحطات المهمة في تاريخ التأسيس.

محطات هامة في تاريخ الوطن

وفي عام 1877، ولد الملك عبد العزيز آل سعود ونشأ وتربى على يد والده الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله، حيث استرد الملك عبد العزيز الرياض، معلنًا البدء في إنشاء الدولة السعودية الثالثة.

وخلال عام 1915، ضم الملك عبد العزيز حائل والقصيم وكامل نجد لحكمه، وبعد عام ضم الحجاز، وصدر مرسوم ملكي بتوحيد مناطق الدولة تحت اسم جديد هو المملكة العربية السعودية.

* الدولة السعودية الأولى من عام 1727وحتى عام 1818

1- الإمام محمد بن سعود من عام 1727 وحتى عام 1765

2 – الإمام عبد العزيز بن محمد آل سعود من عام 1765 وحتى عام 1803

3 – الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد من عام 1803 وحتى عام 1814

4 – الإمام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز من عام 1814وحتى عام 1818

* الدولة السعودية الثانية من عام 1921 وحتى عام 1891

1 – الإمام تركي بن عبد الله من عام 1821وحتى عام 1834

2 – الإمام فيصل بن تركي

– الفترة الأولى: من عام 1828 وحتى عام 1833

– الفترة الثانية: من عام 1849 وحتى عام 1865

3 – الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي من عام 1865وحتى عام 1989

4 – الإمام سعود بن فيصل من عام 1871وحتى عام 1875

5 – الإمام عبد الرحمن بن فيصل

– الفترة الأولى: من عام 1875 وحتى عام 1876

– الفترة الثانية: من عام 1889 وحتى عام 1891

الدولة السعودية الثالثة من عام 1932ـ وحتى اليوم

1 – الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود

قبل التوحيد 1902ـ 1932

بعد التوحيد 1933ـ 1953

2 – الملك سعود بن عبد العزيز من عام 1953وحتى عام 1964

3 – الملك فيصل بن عبد العزيز من عام 1964 وحتى عام 1975

4 – الملك خالد بن عبد العزيز من عام 1975وحتى عام 1982

5 – الملك فهد بن عبد العزيز من عام 1982وحتى عام 2005

6 – الملك عبد الله بن عبد العزيز من عام 2005وحتى عام 2015

7 – الملك سلمان بن عبد العزيز من عام 2015ـ وحتى اليوم.

* أمر ملكي بأن يكون يوم 22 فبراير يومًا للتأسيس

وفي شهر فبراير من العام الماضي وللمرة الأولى احتفلت المملكة بـ”يوم التأسيس”، وذلك بعدما صدر الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأن يكون يوم 22 فبراير يومًا للتأسيس وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة الأولى عام 1139هـ / 1727م.

22 و23 فبراير إجازة يوم التأسيس في كافة القطاعات

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن يوم 22 فبراير القادم إجازة رسمية بمناسبة يوم التأسيس، وكذلك يوم 23 فبراير، مشيرة إلى أن 22 فبراير يوم التأسيس عطلة رسمية لكافة القطاعات العام والخاص وغير الربحي.

الإجازة تشمل يوم 23 فبراير

وحسب وكالة “واس”، فإن الإجازة تشمل يوم 23 فبراير للمشمولين بأحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بناء على المادة 128 من ذات اللائحة.

يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

أبرز أهداف يوم التأسيس

1 – الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية.

2 – الاعتزاز بالرباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم.

3 – الاعتزاز بما أرسته الدولة السعودية من الوحدة والاستقرار والأمن.

4 – الاعتزاز باستمرار الدولة السعودية واستعادتها لقوة جذورها وقادتها.

5 – الاعتزاز بالوحدة الوطنية للملكة العربية السعودية.

6 – الاعتزاز بانجازات الملوك أبناء الملك عبد العزيز في تعزيز البناء والوحدة.

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