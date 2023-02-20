طرح لوحات إلكترونية مميزة خاصة بـ “يوم التأسيس” في مزاد عبر “أبشر”

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نشرت منصة “أبشر” اللوحات الإلكترونية المميزة التي يتم طرحها في “المزاد العلني” الذي سينتهي اليوم.

وقالت المنصة إن من بين تلك اللوحات لوحات خاصة بمناسبة يوم التأسيس.

وأمس، كشفت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة عبر منصة أبشر.

وقالت الإدارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إن المزاد سينطلق اليوم ويستمر حتى يوم غدٍ الاثنين الموافق 20 من فبراير الجاري.

طريقة الوصول للخدمة

وعن طريقة الوصول للخدمة، أوضحت الإدارة أن ذلك يتم من خلال 3 خطوات هي كالتالي:

1- الدخول على منصة أبشر .

2- اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

3- اختيار المرور ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

الاستفادة من المهلة التصحيحية

في وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للمرور، أمس السبت، تنبيهًا بشأن إسقاط المركبات التالفة والمهملة من السجلات.

وأوضح المرور، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أنه يجب المسارعة، إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من السجلات”.

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أنه لم يتبق سوى 11 يومًا على انتهاء المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من السجلات.

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