“تنمية الصادرات” تشارك في معرض الخليج للأغذية تحت شعار “صنع في السعودية”

تواصل – واس:

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، مشاركتها في معرض الخليج للأغذية لعام 2023م، المقام خلال الفترة من 20 – 24 فبراير 2023م في مركز دبي التجاري العالمي.

وأوضحت الهيئة أن جناح “صناعة سعودية” يضم تحت مظلته 55 شركة وطنية من قطاع الأغذية، لافتة إلى أن المشاركة تحت هوية “صنع في السعودية”.

ويمثل معرض الخليج للأغذية أحد أهم الفرص التجارية الواعدة للشركات الوطنية والمنصة الأمثل للمصنعين والمهتمين والباحثين في مجال الأغذية، إذ حظي في نسخته الأخيرة بمشاركة 2531 شركة من 162 دولة وبعدد زوار بلغ ما يقارب 60 ألف زائر من 85 دولة.

قطاع الأغذية

ويعد قطاع الأغذية ثالث أعلى القطاعات تصديرًا في المملكة، حيث صدّرت المملكة من القطاع خلال عام 2021م ما يقدّر بـ 14.3 مليار ريال، وتتصدّر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة لمنتجات قطاع الأغذية من السعودية خلال الفترة، تليها الكويت.

مشاركة الصادرات

وتأتي مشاركة “الصادرات السعودية” في هذا الحدث المهم انطلاقًا من دورها الرئيسي والمحوري في دعم المصنّعين والمصدّرين والبحث عن فرص الارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية لصادرات المملكة وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، وترويج السلع والخدمات الوطنية في الأسواق الدولية وربط المصدرين بالمشترين المحتملين.

وأضافت أنه سيتم تقديم عدد من الخدمات والمبادرات التي تسهم في رفع نسبة الصادرات السعودية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تشكل زيادة الصادرات غير النفطية أحد أهدافها الرئيسة.

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