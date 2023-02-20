بمشاركة ألف إعلامي دولي.. انطلاق فعاليات “المنتدى السعودي للإعلام” اليوم

تواصل – فريق التحرير:

تحت شعار “الإعلام في عالم يتشكل”، تستقبل الرياض، اليوم، أكثر من 1000 إعلامي من مختلف دول العالم للمشاركة في المنتدى السعودي للإعلام.

تطورات وتحديات قطاع الإعلام العربي والدولي

وبمشاركة دولية واسعة، تنطلق الدورة الثانية من المنتدى، وتدور في جلساته نقاشات معمقة حول تطورات وتحديات قطاع الإعلام العربي والدولي بكل أشكاله، ويلقي الضوء على تحديات المحتوى والأطروحات والوسائل التي عرفها القطاع خلال الحقبة الحالية.

المنتدى يقام على مدار يومين في الرياض

ويستعرض المنتدى، على مدار يومين، أبرز التجارب المحلية والدولية في المجال، وجهود تطوير الصناعة الإعلامية ومستقبل علاقة القطاع بالقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

مناقشة موضوعات الإعلام وصناعة المحتوى وتحديات المجال

وحسب “الشرق الأوسط”، فقد كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن برنامج المنتدى الذي ينطلق من احتفاظ الرياض بملكية كبرى المؤسسات الإعلامية التي تغطي بشكل كامل المنطقة العربية وأجزاء من العالم، وحشدت له مجموعة من أبرز الخبراء والمتخصصين الدوليين في اهتمامات إعلامية مختلفة، ويشارك أهم المنظمات الإقليمية والدولية وقياداتها، في نقاشات وحوارات واسعة وتبادل للرؤى والأفكار حول تطورات المشهد الإعلامي ومناقشة التحديات والفرص في صناعة الإعلام، حيث يتناول المنتدى، في جلساته مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بقطاع الإعلام وصناعة المحتوى وتحديات المجال، ويناقش:

1 – الاتجاهات الجديدة في الصناعة الإعلامية.

2 – ملامح وتحديات الثورة المقبلة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

3 – موضوعات التحولات الرقمية وتأثيرها على الإعلام، وصحافة الموبايل، إضافة إلى عناوين أخرى متصلة بواقع الإعلام العربي وتحدياته.

تكريم الفائزين بجائزة المنتدى

كما يشهد المنتدى تكريم الفائزين بجائزة المنتدى التي تُقدَّم لمجموعة من الأسماء البارزة التي خدمت قطاع الإعلام المحلي والعربي، وتتوزع فروع الجائزة على الصحافة المطبوعة والإلكترونية، والإنتاج المرئي والمسموع، والمحتوى النوعي على المنصات الحديثة، بالإضافة إلى المشروعات الريادية والإنتاج العلمي، وشخصية العام الإعلامية.

اقرأ أيضًا:

;الإعلام المرئي والمسموع تستعرض تنظيم عمل الجهات المشاركة في تغطية موسم الحج