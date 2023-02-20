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وزير الداخلية التركي يعلن عن بشريات لمتضرري الزلزال
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وزير الداخلية التركي يعلن عن بشريات لمتضرري الزلزال

وزير الداخلية التركي يعلن عن بشريات لمتضرري الزلزال

وزير الداخلية التركي يعلن عن بشريات لمتضرري الزلزال
١٢:٣٧:٥٩ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الاثنين، عن بشريات لمتضرري زلزال كهرمان مرعش.

10 آلاف ليرة لمن تضررت منازلهم

وقال صويلو، في تصريحات صحفية، أنه سيتم دفع مبلغ دعم نقدي قدره 10 آلاف ليرة لكل أسرة ضحايا الزلزال الذين تقرر تدمير منازلهم بسبب أضرار بالغة أو متوسطة أو طفيفة لتلبية احتياجاتهم العاجلة، تتم المدفوعات التي لا تتطلب أي تطبيق في فروع بنك زراعات وسيتم ذلك عبر رسالة نصية تصل المتضرر لإعلامه بإيداع المبلغ

15 ألف ليرة لدعم المأوي

وأضاف أنه سيتم منح 15 ألف ليرة لضحايا الزلزال عبر تقديم الطلبات من خلال صفحة الحكومة الإلكترونية بهدف دعم المأوى في حالات الكوارث .

5 آلاف ليرة مساعدة سكنية

وتابع أنه سيتم تقديم مساعدة سكنية بقيمة 5 آلاف ليرة شهريًا لأصحاب المنازل التي تبين أن مساكنهم قد هدمت بشكل عاجل أو تعرضت لأضرار جسيمة أو متوسطة.

ألفا ليرة شهريًا للمستأجرين

و2 ألف ليرة شهريًا للمستأجرين، على أن يتم تقديم طلبات الحصول على المساعدة لمدة 12 شهرًا من خلال صفحة الحكومة الإلكترونية “دعم المأوى في حالات الكوارث”.

100 ألف ليرة لعائلات القتلى

وأردف أنه سيتم تقديم مساعدة نقدية بقيمة 100 ألف ليرة إلى عائلات أقارب مواطنينا الذين فقدوا حياتهم في الزلزال، وسيتم استلام طلبات مواطنينا من قبل حكام المقاطعات .

توفير دعم المأوى للناجين

وأشار أنه يتم توفير دعم المأوى للناجين الذين تم تحديدهم بواسطة نظام مشاركة الهوية أو التحقق من الإقامة في المنزل المتضرر.

وأكد أنه بعد إجراء الفحوصات من قبل حاكم المقاطعة حيث توجد عناوين إقامتهم، سيتم توفير المساعدة في التنقل والإيجار على التوالي، وسيتم توفير دعم الإيواء فقط لمنزل الضحية بحكم الواقع والذي تبين أنه متضرر.

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