مع نهاية دوام الغد.. بدء الإجازة المطولة الثالثة للطلاب بمدارس المملكة

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مع نهاية دوام يوم غد الثلاثاء، تبدأ إجازة نهاية الأسبوع المطوَّلة الثالثة للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات للفصل الدراسي الثاني الحالي بجميع مدارس المملكة.

وسيتمتع الطلاب وموظفو الجهات الحكومية بإجازة مطولة لمدة 4 أيام لمصادفتها إجازة يوم التأسيس وعطلة نهاية الأسبوع، وهي أيام الأربعاء 22 فبراير والخميس والجمعة والسبت.

ويوافق يوما الأربعاء والخميس القادمين، 22 و23 فبراير، ذكري يوم التأسيس، بعد أن صدر أمر ملكي بمنح إجازة في هذين اليومين، للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي والطلاب.

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الهدف من الإجازة المطولة

ويشتمل العام الدراسي الحالي على 10 إجازاتٍ متنوعة، منها 5 إجازاتٍ مطوَّلة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، إضافةّ إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر المبارك.

وتهدف الإجازة المطولة إلى حصول الطالب على قسط كاف من الراحة خلال أيام الدراسة، مما يساعدهم على استئناف المذاكرة والذهاب إلى المدارس بحالة من النشاط والحيوية.

وكشفت المتحدث باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، سبب الإجازات المطولة قائلة: “روعي في هذا التقويم وجود إجازات مطولة لأن هذا النوع من الإجازات سيعطي جانب من الترويح وكسر الجمود في رحلة الطالب التعليمية، وبالتالي تساعد في رفع معدل التراكم المهاري والتراكم المعرفي لدى أبنائنا الطلاب والطالبات”.

واعتمدت وزارة التعليم طريقة جديدة في تقسيم العام الدراسي، والذي يتم تطبيقها للعام الثاني على التوالي، حيث تم تقسيم العام إلى ثلاثة فصول دراسية متتالية، يتخللها إجازات بدلاً من اعتماد نظام الفصلين الدراسيين في العام.

ويستمر الفصل الدراسي الواحد لـ13 أسبوعًا متتاليًا على أن يحصل الطلاب على إجازة نهاية كل فصل لمدة 10 أيام.

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مواعيد الإجازة المطولة للفصل الدراسي الثاني

بدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 4 ديسمبر، 2022 على أن تكون عدد أيام الدراسة الفعلية في هذا الفصل 60 يومًا، بعد اقتطاع الإجازات الأسبوعية والإجازات الرسمية والإجازات المطولة.

واشتمل الفصل الثاني على عدد من الإجازات على النحو التالي:

-إجازة مطولة للطلاب يومي الأحد والاثنين الموافقين 15 و16 يناير .

-إجازة مطولة خاصة بيوم التأسيس يومي الأربعاء والخميس الموافقين 22 و23 فبراير 2023، ومن بعدها يحصل أيضًا الطلاب على العطلة الرسمية الخاصة بيومي الجمعة والسبت 24 و25، ليصير مجمل إجازة يوم التأسيس 4 أيام متتالية.

مواعيد الإجازة المطولة للفصل الدراسي الثالث

وينطلق الفصل الثالث للعام الدراسي الحالي في 20 شعبان، والذي يمر بعدد من الإجازات على النحو التالي:

-يحصل الطلاب على إجازة عيد الفطر المبارك من نهاية دوام يوم يوم الخميس 13/4/2023 والتي تستمر لمدة 12 يومًَا.

-يحصل الطلاب على إجازة مطولة يوم 28/5/2023.

-يبدأ الطلاب إجازة الفصل الدراسي الثالث بعد إنتهاء الإمتحانات بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 22/6/2023.

– إجازة عيد الفطر، بالإضافة للإجازة المطولة في شهر ذي القعدة.

ويختتم العام الدراسي الحالي في الرابع من شهر ذي الحجة.