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أهم إجراءات التسجيل والاستفادة من خدمات المعونة القضائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أهم إجراءات التسجيل والاستفادة من خدمات المعونة القضائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أهم إجراءات التسجيل والاستفادة من خدمات المعونة القضائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي
٠١:٢٧:٢٤ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن هناك سلسلة من الإجراءات للتسجيل والاستفادة من خدمات المعونة القضائية والقانونية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

خطوات الاستفادة من خدمات المعونة القضائية

وأوضح حساب الضمان الاجتماعي المطور على “تويتر”، أن خطوات التسجيل والاستفادة من خدمات المعونة القضائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، هي كالآتي:

1 – تسجيل الأفراد.

2 – المعلومات الشخصية.

3 – بيان العنوان الوطني.

4 – بيانات مصادر الدخل غير ذلك برنامج الدعم الحكومي.

5 – إرفاق مشهد الضمان في خانة تحميل تعريف الراتب.

6 – معلومات الطب.

7 – إقرار صحة المعلومات.

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اتفاقية لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي

يأتي هذا في الوقت الذي وقعت فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية مشتركة مع الهيئة السعودية للمحامين؛ لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي في جانب الترافع القضائي، والاستشارات والاحتياجات القانونية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إجراءات التسجيل الموارد البشرية خدمات المعونة القضائية مستفيدي الضمان الاجتماعي

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