183 مليون ريال.. المملكة تُوقّع مشاريع لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا

تواصل – فريق التحرير:

وقّعت المملكة اليوم عددًا من المشاريع لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا بأكثر من 183 مليون ريال.

كما خصّصت 40 مليون ريال لكفالة الأيتام المتضررين من الزلازل.

جاء ذلك خلال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث الذي افتتح أعماله في الرياض بمشاركة نخبة من القادة والمانحين والعاملين والباحثين في مجال العمل الإنساني.

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بعد أسبوع من إطلاقها.. تبرعات الحملة الشعبية لمتضرري الزلزال تتجاوز 356 مليون ريال

التبرعات الشعبية لمتضرري الزلزال تتجاوز 416 مليون ريال

في الأثناء، وصل حجم التبرعات الشعبية بالمملكة في حملة إغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا إلى أكثر من 416 مليونًا و286 ألف ريال.

وجاء ذلك في إطار حملة التبرعات (عطاؤكم يخفف عنهم)، بمشاركة مليون و713 و867 شخصًا، بحسب رصد بيانات منصة “ساهم”، المسؤولة عن “الحملة.

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وانطلقت الحملة الأربعاء قبل الماضي، بتوجيه من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتسيير جسر جوي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم”، لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال الذي ضربهما.

وفجر الاثنين قبل الماضي، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوّته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.