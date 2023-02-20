وزير الخارجية: المملكة تُسخّر إمكاناتها لخدمة الإنسانية منذ تأسيسها

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة دأبت على تسخير إمكاناتها لخدمة الإنسانية منذ تأسيسها.

وأكد في تصريحات له أن المساعدات الإنسانية تتطلب تعاون المجتمع الدولي لتحقيق الاستجابة العاجلة، مشيرًا إلى أن المملكة عملت على رفع معاناة الشعوب وأصبحت الأولى في مجال الإغاثة.

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة

تصريحات وزير الخارجية تأتي بعد يومين من وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا، تحمل على متنها 75 طنًا من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

10 شاحنات إغاثية إلى المناطق السورية المتضررة

كما عبرت منفذ باب السلامة الحدودي 10 شاحنات إغاثية مقدَّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها 80 طنًا من المواد الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على ضحايا الزلزال في سوريا، حيث يشمل التوزيع عددًا من المناطق المتضررة من الزلزال في شمال سوريا؛ منها اعزاز وصورتن وعفرين وجندريس.

استمرار تدفق رحلات الجسر الإغاثي السعودي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

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