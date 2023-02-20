“مرض قاتل”.. المملكة تحظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة من فرنسا

تواصل – فريق التجرير:

فرضت المملكة حظرًا مؤقتًا على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من إحدى المناطق الفرنسية.

وأبلغت غرفة الرياض مشتركيها ومنسوبيها بفرض الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من إقليم لاند بمنطقة أكيتانيا حنوب غربي فرنسا.

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ظهور مرض إنفلونزا الطيور

وجاء ذلك في خطاب وتعميم من الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعد صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التي تفيد بظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في المنطقة المذكورة، بحسب صحيفة “الرياض”.

وفي أعقاب تفشي إنفلونزا الطيور بين حيوانات المنك المستزرعة في جاليسيا، شمال غربي إسبانيا. في 19 من يناير الماضي، دق علماء الفيروسات ناقوس الخطر من احتمالية انتشار وباء إنفلونزا الطيور المدمر بين البشر.

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أعراض إنفلونزا الطيور لدى البشر

يمكن أن تظهر الأعراض الرئيسة لإنفلونزا الطيور بسرعة كبيرة وتشمل:

-ارتفاع شديد في درجة الحرارة أو الشعور بالحر أو الرعشة.

-آلام العضلات.

-صداع الراس.

-سعال أو ضيق في التنفس.

-الإسهال.

-آلام في المعدة.

-ألم الصدر.

-نزيف من الأنف واللثة.

-التهاب الملتحمة.

عادةً ما يستغرق ظهور الأعراض الأولى من ثلاثة إلى خمسة أيام بعد الإصابة بالعدوى. يمكن أن تحدث مضاعفات أكثر شدة، مثل الالتهاب الرئوي وضيق التنفس الحاد.

ويمكن إجراء الاختبارات للتأكد من الإصابة بإنفلونزا الطيور، وقد يشمل العلاج دواءً مضادًا للفيروسات، مثل أوسيلتاميفير (تاميفلو) أو زاناميفير (ريلينزا).