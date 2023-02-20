بالفيديو.. “الربيعة” يكشف أهم أهداف منتدى الرياض الدولي الإنساني

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قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، إن ‎منتدى الرياض الدولي الإنساني يركز على قضايا الأمن الغذائي والنزوح والهجرة ودعم البحوث الميدانية للعمل الإنساني.

وأضاف “الربيعة” خلال كلمته في منتدى الرياض الدولي الإنساني: مركز الملك سلمان يعمل كذلك على تعزيز الشراكات ودعم الدراسات والبحوث الميدانية الرامية إلى زيادة أثر العمل الإنساني.

منتدى الرياض الدولي الإنساني

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، افتتح الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، اليوم الاثنين، منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية.

ويناقش المنتدى، الذي ينطلق بفندق الكراون بلازا بالمدينة الرقمية، حشد الموارد للتعامل مع الكوارث والأزمات القادمة، ومواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً، ووضع الحلول العلمية المبتكرة والمستدامة في مجال العمل الإنساني.

كما يبحث المنتدى، الذي يشارك فيه مسؤولون دوليون طرق الاستجابة الناجحة المعمول بها في السياق الإنساني لإحداث تغييرات ذات قيمة وتقديم المساعدة بشكل أكثر جودة وكفاءة.

محاور المنتدى

ومن أهم المحاور والمواضيع التي سيتطرق إليها المنتدى أيضاً، تطور الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها، جمع البيانات وتحليلها لدعم العمل الإنساني، العمل الاستباقي، تعزيز المرونة في المجتمعات المحلية..

ومن المحاور أيضًا، تغير المناخ والعمل الإنساني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تفعيل النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام.

الحضور في المنتدى

ومن أبرز الحضور والمشاركين في المنتدى، وفق اللجنة المنظمة، وزير الخارجية، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، وزير الصناعة والثروة المعدنية، وزير الموارد البشرية، وزير الصحة..

كما يحضر المنتدى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المفوض العام للأونروا، المفوض العام للاجئين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، مدير عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر والعديد من الشخصيات الأخرى.

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