الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
بالفيديو.. “الربيعة” يكشف أهم أهداف منتدى الرياض الدولي الإنساني
وزير الطاقة في منتدى الإعلام: مفهوم الانتقاد بين الناس يعتبر “نقصًا”
إحباط تهريب أكثر من 22 طنا “مخدرات” في 13 يوما (فيديو)
بالفيديو.. قصة مسعف تفاجأ بابنه ضمن مصابين في حادث
هذا ما يفعله التوقف عن شرب القهوة في جسمك.. طريقة بسيطة لإنهاء معاناتك
“حساب المواطن” يحسم الجدل حول وقف “الدعم الإضافي”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. “الربيعة” يكشف أهم أهداف منتدى الرياض الدولي الإنساني

بالفيديو.. “الربيعة” يكشف أهم أهداف منتدى الرياض الدولي الإنساني

بالفيديو.. “الربيعة” يكشف أهم أهداف منتدى الرياض الدولي الإنساني
٠٣:٤٠:١٨ م، الإثنين، ٢٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، إن ‎منتدى الرياض الدولي الإنساني يركز على قضايا الأمن الغذائي والنزوح والهجرة ودعم البحوث الميدانية للعمل الإنساني.

وأضاف “الربيعة” خلال كلمته في منتدى الرياض الدولي الإنساني: مركز الملك سلمان يعمل كذلك على تعزيز الشراكات ودعم الدراسات والبحوث الميدانية الرامية إلى زيادة أثر العمل الإنساني.

منتدى الرياض الدولي الإنساني

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، افتتح الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، اليوم الاثنين، منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية.

ويناقش المنتدى، الذي ينطلق بفندق الكراون بلازا بالمدينة الرقمية، حشد الموارد للتعامل مع الكوارث والأزمات القادمة، ومواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً، ووضع الحلول العلمية المبتكرة والمستدامة في مجال العمل الإنساني.

كما يبحث المنتدى، الذي يشارك فيه مسؤولون دوليون طرق الاستجابة الناجحة المعمول بها في السياق الإنساني لإحداث تغييرات ذات قيمة وتقديم المساعدة بشكل أكثر جودة وكفاءة.

محاور المنتدى

ومن أهم المحاور والمواضيع التي سيتطرق إليها المنتدى أيضاً، تطور الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها، جمع البيانات وتحليلها لدعم العمل الإنساني، العمل الاستباقي، تعزيز المرونة في المجتمعات المحلية..

ومن المحاور أيضًا، تغير المناخ والعمل الإنساني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تفعيل النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام.

الحضور في المنتدى

ومن أبرز الحضور والمشاركين في المنتدى، وفق اللجنة المنظمة، وزير الخارجية، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، وزير الصناعة والثروة المعدنية، وزير الموارد البشرية، وزير الصحة..

كما يحضر المنتدى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المفوض العام للأونروا، المفوض العام للاجئين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، مدير عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر والعديد من الشخصيات الأخرى.

اقرأ أيضًا:

وزير الخارجية : حذرنا سابقاً من مسيرات إيران وهي الآن تضرب في أوكرانيا

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية الملك سلمان المملكة مركز الملك سلمان الإنساني

مواد ذات صلة

المزيد
العثور عن جثمان المفقود الأخير بوادي الليث (صور)

العثور عن جثمان المفقود الأخير بوادي الليث (صور)

١٠:٣١ ص، الأثنين، ١١ أبريل ٢٠١٦
بالفيديو.. معركة بالسيوف بين طلاب في بريطانيا

بالفيديو.. معركة بالسيوف بين طلاب في بريطانيا

٠٦:٥٨ م، الخميس، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
نشرة الأخبار العالمية: أمريكا ترفض دعوة روسية بشأن سوريا.. وحالة استنفار قصوى في تركيا

نشرة الأخبار العالمية: أمريكا ترفض دعوة روسية بشأن سوريا.. وحالة استنفار قصوى في تركيا

٠٤:٤٥ م، الأثنين، ٢١ مارس ٢٠١٦
أمير الرياض: التربويون لهم دَور كبير في حماية عقول الشباب من الانحراف

أمير الرياض: التربويون لهم دَور كبير في حماية عقول الشباب من الانحراف

٠١:٤٧ م، الأربعاء، ٠٤ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *