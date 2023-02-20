عاجل.. قرار مهم من سفارة المملكة في “كانبرا” للمواطنين في أستراليا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في كانبرا، أنها سوف تقدم خدماتها القنصلية للمواطنين السعوديين (قسم شؤون السعوديين) في مدينة بيرث بولاية غرب أستراليا.

الخدمات المقدمة

وتشمل الخدمات المقدمة، وفق ما أعلنت السفارة في حسابها عبر موقع “تويتر”:

-إصدار الوكالات الشرعية.

-تمديد جواز السفر.

– تسجيل المواليد وغيرها من الخدمات.

وأشارت إلى أنه سوف يتم الإعلان عن مكان وموعد تقديم الخدمات المذكورة في مدينة بيرث لاحقًا.

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ونوهت للراغبين بالاستفادة من هذه الخدمات، بإرسال رسالة بالبريد الالكتروني إلى قسم شؤون السعوديين بالسفارة على العنوان ctz.auemb@mofa.gov.sa حتى موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 28/2/2023م.

واشترطت أن تتتضمن الرسالة:

-الاسم.

-رقم الهوية الوطنية.

-بيانات التواصل.

-نوع الخدمة المطلوبة.

وللحالات الطارئة يمكن إرسال رسالة نصية لهاتف الطوارئ على الرقم 0432257277.

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