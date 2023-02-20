داخل أكياس الأرز.. ضبط نحو 20 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بالطائف

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ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف، القبض على شخص بحوزته (20.280) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وعثر على المواد المخدرة بحوزة المتهم مخبأة داخل مركبة تحتوي على أكياس من الأرز، على ما أفاد “الأمن العام” في حسابه بموقع “تويتر”.

وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة.

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عقوبات جرائم المخدرات بالمملكة

تصل العقوبة إلى القتل “الإعدام”، لكن النظام يفرّق بين من يروج المخدرات للمرة الأولى، وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج.

وفي الحال الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بهذه العقوبات جميعًا حسبما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل.

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عقوبة التعاطي

يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنتين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبيًا، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين.