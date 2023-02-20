إدانة دولية بعد إعلان كوريا الشمالية امتلاكها أسلحة قادرة على حرق الأعداء

تواصل – فريق التحرير:

سادت حالة من القلق الدولي وسط إدانات واسعة، بعد إعلان كوريا الشمالية امتلاكها أسلحة قادرة على حرق مطارات العدو.

وقالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية: إن بلادها تراقب بدقة تزايد الأصول الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة، مؤكدة أن استخدام المحيط الهادي كـ “ميدان رماية” يتوقف على واشنطن.

في الوقت نفسه، كشفت السلطات اليابانية، أن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية جديدة تهديد لسلامة اليابان والمجتمع الدولي.

الأمم المتحد تدين إطلاق صواريخ باليستية

وأعلن متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، أن المنظمة تُدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية.

وفي بيان له، أكد الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، في حين رجح خفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا ثالثا، في ثالث عملية إطلاق للصواريخ خلال يومين تأتي غداة إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات جوية مشتركة.

فرض عقوبات على 4 أشخاص و5 كيانات

وأكدت السلطات في كوريا الجنوبية أنها قررت فرض عقوبات على 4 أشخاص و5 كيانات لصلتهم ببرامج كوريا الشمالية للتسلح.

فيما أعلنت كوريا الشمالية، أن الجيش الشعبي الكوري أجرى تدريبات اليوم الاثنين ردًا على المناورات الكورية الجنوبية الأمريكية، محملا الحليفين مسؤولية تدهور الوضع الأمني.

وحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، فإنه من خلال تدريبات اليوم بمشاركة منصات صواريخ متعددة وضخمة جدا، يُظهر الهجوم النووي التكتيكي جاهزية الجيش الشعبي الكوري التامة للردع وامتلاكه إرادة المواجهة ضد المناورات الجوية المشتركة.

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